Во Франции проходит очередная забастовка на железной дороге 8.04.2018, 13:39

Фото: EPA

Две трети региональных поездов отменены.

Забастовка сотрудников французской железной дороги вновь привела к затруднениям в пассажирских перевозках. При этом в воскресенье, 8 апреля, было отменено меньше поездов, чем во время предыдущего этапа забастовки, который прошел в минувшие вторник и среду. В воскресенье был отправлен каждый пятый высокоскоростной состав. На региональном уровне отменены две трети поездов, сообщает DW.

Затронутым забастовкой оказалось и сообщение между Францией и Германией. Как заявил представитель госкомпании "Национальное общество железных дорог" (SNCF), в воскресенье из одной страны в другую отправятся только 8 поездов.

Сотрудники SNCF протестуют против запланированной реформы железнодорожного транспорта. Нынешний трудовой конфликт является серьезным испытанием для президента Франции Эмманюэля Макрона. Профсоюзы объявили, что впредь после каждых трех дней работы будет проводиться двухдневная забастовка.