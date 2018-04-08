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Все ушли на базу

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  • Александр Чубрик
  • 8.04.2018, 13:46

Власти создали тысячи рабочих мест для тунеядцев в комиссиях.

Я прошу прощения, что снова пишу о тунеядцах — просто СМИ снова обсуждают не совсем то, о чем декрет и постановления. Во избежание недопонимания я чувствую своим долгом прояснить ситуацию.

Во-первых, давайте согласимся, что постановления № 239 и № 240 от 31 марта 2018 года регламентируют в основном вопросы создания БАЗЫ. Об этой базе известно не так уж и много — целый ряд пунктов постановления «для служебного пользования».

Ясно то, что в ней будем все мы и какая-то информация о нас — вероятно, довольно детальная, ведь чтобы понять, кто не работает, нужно знать, кто является занятым, кто — «учтенным» безработным, кто — «асоциальным элементом», а кто, например, матерью ребенка в возрасте до 7 лет.

Работать это все будет на софте, который отлавливал «тунеядцев» версии 1.0 (налоговая передаст его Минтруда). Об эффективности работы того, вероятно, искусственного интеллекта мы хорошо помним: он разослал 400+ тысяч «писем счастья», которые в конечном итоге бумерангом вернулись отправителю.

Во-вторых, БАЗУ будут делать всем миром, владеть ей будет Минтруда, а доступ к ней получат комиссии на местах. Оставим в стороне возрастающие риски утечек конфиденциальных персональных данных — это требует отдельного обсуждения. Сейчас для нас важно другое. Базу будут составлять комиссии, министерства, комитеты и прочие, прочие… Поверьте, это даже не сотни — тысячи людей. Тысячи рабочих мест!

Становится ясным, почему декрет носит название «о содействии занятости» — вероятно, у этих людей было мало работы, а теперь им будет чем заняться…

В-третьих, создаваемая база будет БАЗОЙ ИСТОРИЙ — историй «трудных жизненных ситуаций». Примерную канву обещает набросать Минтруда («список причин, которые позволят получить освобождение от полной оплаты услуг, намерены составить специалисты Минтруда и разослать его по регионам»), но оно же признает, что «составить исчерпывающий список трудных жизненных ситуаций не представляется возможным».

Возможно, разработчикам стоило бы попросить помощи у Минобразования, ведь у классиков много готовых шаблонов, от отдельных фраз («семья-то большая, да два человека всего мужиков-то: отец мой да я» — многодетная семья с одним кормильцем и вынужденным использованием детского труда) до названий произведений («горе от ума» — доминирует спрос на рабочие специальности, а заявитель — кандидат наук).

Особой ситуацией может стать «хождение по мукам» (отсутствие времени на поиск работы из-за необходимости сбора справок и посещения заседаний комиссий).

Учителя литературы и библиотекари были бы хорошими экспертами в этом вопросе — их точно стоит занять и включить в состав комиссий.

И других учителей тоже можно — в их жизни трудных жизненных ситуаций хватает. Согласитесь, занимательные постановления!

Таким образом, если принять, что декрет и сопутствующие документы (1) направлены на содействие занятости широкого круга их разработчиков и исполнителей и (2) ставят целью создание «базы историй», то все становится на свои места.

Ведь если бы целью декрета была помощь в трудоустройстве каждому желающему, то он был бы направлен на развитие уже действующего института служб содействия занятости.

Александр Чубрик, tut.by


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