Джаред Лето отправился в путешествие автостопом по Америке 8.04.2018, 14:14

Джаред Лето

Источник: Kleo.ru

Новая странная выходка актера в честь пятого альбома группы 30 Seconds to Mars.

Джаред Лето объявил, что отправится в путешествие автостопом по Америке в честь выхода пятого альбома своей группы. Пластинка «America» группы 30 Seconds to Mars выходит 6 апреля, и Лето направится в Лос-Анджелес автостопом, пишет The Hollywood Reporter.

«Это большое приключение. Я буду ловить попутки по всей стране на пути из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Хотя могу и прокатиться на осле или воздушном шаре, все нужное для этого у меня с собой».

Кроме того, актер рассказал, что немало путешествовал автостопом в молодости: «Если на вас падает тяжелый, пронизывающий взгляд, то садиться не стоит. Но встречается немало интересных и по-настоящему добрых людей. Многие вещи кажутся совершенно другими в сравнении с тем, что мы видим в новостях. Встречаются люди, которые прекрасно ладят друг с другом. Встречается много прекрасного и вдохновляющего».

В 2016 году по Америке автостопом проехал Шайа ЛаБаф: в числе его безумных акций был и проект #TakeMeAnywhere, где он публиковал в своем твиттере координаты места, где находится, и ждал попутчиков, которые сумеют доставить его на следующую точку путешествия.