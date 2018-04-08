Белорусские госСМИ cоздают положительный образ России 3 8.04.2018, 14:26

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России посвящено 36% новостного эфира белорусских телеканалов.

К таким выводам пришли эксперты Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA (Беларусь) и Лейденского университета (Нидерланды) проведя исследование «Что нам говорят в новостях про Европу и Россию? Результаты анализа новостных программ белорусского телевидения». Исследование проводилось в рамках международного проекта EU-STRAT, пишет Thinktanks.by.

Что смотрели

На самом деле изучение новостных программ на предмет увлеченности российским и европейским контентом проводилось в трех странах – Беларуси, Украине и Молдове. В каждом из этих государств двое кодировщиков на протяжении 4-х месяцев (с 16 января по 15 мая 2017 года) 6 дней в неделю отсматривали новостные передачи на национальных телеканалах. В итоге было просмотрено 377 часов эфира, 607 выпусков новостей и 1805 новостных сюжетов. В нашей стране предметом исследования стали информационные передачи телеканалов Беларусь-1 и ОНТ.

Как отметила в ходе презентации исследования эксперт SYMPA Татьяна Чулицкая, телевидение в Беларуси - 2-й по значимости источник информации (после друзей, коллег, родных), хотя 70% аудитории моложе 30-лет черпают новости из интернета. При этом телесюжеты на белорусских телеканалах в основном русскоязычные. Новости, как правило, посвященные культуре, появляются на белорусском телевидении не слишком часто.

Главные ньюсмейкеры

По словам Татьяны Чулицкой, Россия – основной информационный повод новостей в регионе. В Беларуси за рассматриваемый период ей было посвящено 36 % новостей, в Молдове - 30 % и в Украине - 37 %.

При этом России в телеэфире каналов трех стран уделялось больше внимания, чем ЕС, но меньше, чем совместно ЕС и государствам-членам Евросоюза. В то же время более 10% новостных сюжетов освещали Россию вместе с ЕС или одним из государств-членов Евросоюза.

В случае если в центре сюжета находился ЕС, в более чем 15% случаев в них упоминалась и Россия.

О чем говорили

В исследовании отмечалось, что в белорусском новостном эфире Россия и ЕАЭС чаще упоминались в контексте экономики (86 сюжетов), чем ЕС и отдельные страны-члены в совокупности (68 сюжетов). Однако Евросоюз чаще упоминался в контексте международных отношений (событий, встреч и соглашений, безопасности и миграции). В значительном количестве сюжетов государства-члены ЕС (или государства-члены как часть ЕС) освещались в контексте происходивших в них политических (и институциональных) событий. Например, выборы в Нидерландах и Франции, легализация эвтаназии в Германии, новый формат британских паспортов после Брекзита.

Как отметила Татьяна Чулицкая, в целом, новости телеканалов Беларусь-1 и ОНТ были более позитивны в отношении России, чем информационные выпуски в Молдове, а тем более в Украине.

России посвящено 36% новостного эфира, а ЕС – 5%, баланс этот по-прежнему пророссийский.