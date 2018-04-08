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Польские министры отправят свои премии на благотворительность

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  • 8.04.2018, 14:38

Совет министров вернет полученные в прошлом году премии.

Как пишет Onet.pl, такое заявление сделал председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин.

Чиновник ответил на вопрос, будут наказаны министры, кто откажется возвращать гроши. "Нет смысла говорить о таких последствиях, потому что каждый вернет деньги - это было общее решение министров", - заявил он. Эти деньги будут направлены на благотворительность, добавил он.

Напомним, в декабре прошлого года было обнародовано таблицу с общей суммой вознаграждений, полученных чиновниками в 2017 году. В частности, годовые суммы премий польских министров склады 65-80 тыс злотых (26-40 тыс евро). Эта информация вызвала возмущение оппозиции.

На этой неделе вопрос премий поднял президент правящей партии "Право и справедливость" Ярослов Качиньский. Он анонсировал законопроект об уменьшении оплаты труда польских депутатов, сенаторов, а также представителей центральной и местной власти на 20%.

Качиньский также подал критике министерские премии, призвав правительства перевести эти деньги на благотворительность. По его словам, объяснения должностных лиц по этим премий "не удовлетворило польское общество".


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