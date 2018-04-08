Банкиры выбрали лучшую в мире купюру 3 8.04.2018, 14:50

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Победителем стала та же страна, что и годом ранее.

Международное банкнотное сообщество (IBNS) выбрало лучшую купюру, выпущенную в 2017 году. Ей оказались 10 швейцарских франков, пишет «Медуза».

Фото: BNS

«Использующая новейшие стандарты защиты и трехслойную структуру Durasafe, эта великолепная желтая вертикальная банкнота изображает руки, дирижирующие оркестром, земной шар с часовыми зонами и пунктуальные швейцарские железные дороги», — описали купюру в организации. В прошлом году лучшей тоже признали швейцарскую банкноту — в 50 франков.