закрыть
8 апреля 2018, воскресенье, 16:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фотофакт: Припять вышла из берегов

  • 8.04.2018, 14:59
  • 1,514
Фото: gomel.today

В Гомельской области паводок затопил 95 подворий.

МЧС зафиксировали 95 подтоплений подворий паводковыми водами. Кроме этого паводок затопил 8 участков дорог, 16 подвалов жилых домов и 64 хозпостроек.

Талые воды затопили 16 подворий, 13 хозпостроек, 3 подвала жилых домов и 1 участок дороги.

Вышедшая из берегов Припять затопила подворья в Петриковском и Мозырском районах. Не минули подтопления и Добруш. Там под паводковыми водами оказали 63 хозпостройки, 16 подвалов и 47 подворий.

Фото: gomel.today
Фото: gomel.today
Фото: gomel.today
Фото: gomel.today
Фото: gomel.today
Фото: gomel.today

популярное за неделю

Мнение

Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина
Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский