Фотофакт: Припять вышла из берегов 8.04.2018, 14:59

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Фото: gomel.today

В Гомельской области паводок затопил 95 подворий.

МЧС зафиксировали 95 подтоплений подворий паводковыми водами. Кроме этого паводок затопил 8 участков дорог, 16 подвалов жилых домов и 64 хозпостроек.

Талые воды затопили 16 подворий, 13 хозпостроек, 3 подвала жилых домов и 1 участок дороги.

Вышедшая из берегов Припять затопила подворья в Петриковском и Мозырском районах. Не минули подтопления и Добруш. Там под паводковыми водами оказали 63 хозпостройки, 16 подвалов и 47 подворий.

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today