Латынина: Дерипаска – подопытная свинка, на которой США отрабатывают cанкции 2 8.04.2018, 15:05

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Юлия Латынина

Опубликованный в США санкционный список не окончательный.

Потому что составлялся до отравления в Великобритании российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, презентации нового российского оружия президентом РФ Владимиром Путиным и нападения российских наемников на союзников американцев в Сирии. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразила российский публицист Юлия Латынина.

"Американская бюрократия работает медленно, в нее не вошли еще ни отравление Скрипаля, ни все вот эти нарисованные ракеты, которые во Флориду летят, ни прямое российско-американское столкновение, по сути, под Дейр-эз-Зором. Это все еще впереди", – рассказала она.

По мнению Латыниной, главным фигурантом санкционного списка является российский бизнесмен Олег Дерипаска, потому что последствия для попавших в список российских чиновников будут не такими глобальными.

"Даже если у них есть какие-то счета в Америке и даже если им грозят неприятности, то, в общем, это действительно ничего не стоит по сравнению с гигантской корпорацией, у которой после этого списка за один день на 20% падают акции (это еще начало), потому что Дерипаска продает 20% своего алюминия в США", – отметила она.

Журналистка подчеркнула, что теперь российский бизнесмен не может продавать алюминий в США.

"Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий, потому что, откровенно говоря, еще такого не бывало в мире, чтобы на гигантскую корпорацию накладывались такого рода санкции, которые фактически прекращают его полноценную жизнедеятельность. И, собственно, за что это Дерипаске, понятно: за Манафорта", – рассказалa Латынина.

Она добавила, что не попавший в санкционный список российский бизнесмен Михаил Фридман в одном из своих интервью сформулировал правильный принцип отношений с нынешней российской властью.

"Он очень важный принцип сформулировал: находиться близко под светом софитов опасно, быть далеко – нерационально: можно не докричаться в нужный момент. То есть, грубо говоря, надо использовать эту власть для выживания и спасения, но, в общем, никогда не надо использовать ее для агрессивного поглощения чужого бизнеса", – подытожила Латынина.

29 января 2018 года Министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным департаментом предоставило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.