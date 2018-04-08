Видеофакт: Нашумевшая травма Артема Милевского 8.04.2018, 15:16

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В травме футболиста брестского «Динамо» соперник не виноват.

В четверг брестское «Динамо» на стадионе «Юность» переиграло неуступчивый «Луч» Ивана Биончинка – 2:1. Результат матча сделал новобранец «бело-синих» Павел Савицкий, оформивший дубль за три минуты. Но не этот момент стал самым любопытным эпизодом матча. В начале второго тайма Артем Милевский на бровке подкатился под 22-летнего защитника «Луча» Арсения Бондаренко, пишет «Трибуна».

В итоге Арсений спокойно поднялся и побежал дальше, а вот мощный Милевский остался лежать на синтетике. От боли лидер брестчан закричал, подняв вверх согнутую в локте левую руку. Артема моментально окружили одноклубники, соперники и клубные врачи. Все оказалось серьезно. Футболиста прямо с поля в машине скорой помощи отправили в больницу.

После игры стало известно, что у Милевского диагностировали вывих локтевого сустава. В тот же вечер Артем опубликовал фото в Инстаграме со следующей подписью: «Больше всего зол на то, что никто не извинился за такое. Это подло и не по-людски. С победой нас».

Кажется, виновника травмы футболист увидел в сопернике. Но в распоряжение «Трибуны» попало эксклюзивное видео, которого нет ни в одном обзоре матча. На нем видно, что Бондаренко на Милевском не фолил. Судя по видео, минчанин Бондаренко даже первым позвал врача.