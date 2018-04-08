закрыть
8 апреля 2018, воскресенье, 16:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеофакт: Нашумевшая травма Артема Милевского

  • 8.04.2018, 15:16
  • 1,527

В травме футболиста брестского «Динамо» соперник не виноват.

В четверг брестское «Динамо» на стадионе «Юность» переиграло неуступчивый «Луч» Ивана Биончинка – 2:1. Результат матча сделал новобранец «бело-синих» Павел Савицкий, оформивший дубль за три минуты. Но не этот момент стал самым любопытным эпизодом матча. В начале второго тайма Артем Милевский на бровке подкатился под 22-летнего защитника «Луча» Арсения Бондаренко, пишет «Трибуна».

В итоге Арсений спокойно поднялся и побежал дальше, а вот мощный Милевский остался лежать на синтетике. От боли лидер брестчан закричал, подняв вверх согнутую в локте левую руку. Артема моментально окружили одноклубники, соперники и клубные врачи. Все оказалось серьезно. Футболиста прямо с поля в машине скорой помощи отправили в больницу.

После игры стало известно, что у Милевского диагностировали вывих локтевого сустава. В тот же вечер Артем опубликовал фото в Инстаграме со следующей подписью: «Больше всего зол на то, что никто не извинился за такое. Это подло и не по-людски. С победой нас».

Кажется, виновника травмы футболист увидел в сопернике. Но в распоряжение «Трибуны» попало эксклюзивное видео, которого нет ни в одном обзоре матча. На нем видно, что Бондаренко на Милевском не фолил. Судя по видео, минчанин Бондаренко даже первым позвал врача.


популярное за неделю

Мнение

Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина
Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский