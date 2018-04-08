Как праздновали Пасху в СССР 5 8.04.2018, 15:32

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Гонения не останавливали желание людей праздновать Пасху.

Если в наше время в церковь могут прийти все желающие, то в годы СССР это было не так просто. Своими воспоминаниями поделились читатели «Витебского курьера».

Андрей Буховецкий, краевед из Полоцка:

Старожилы Полоцка рассказывали, что в СССР люди панически боялись идти в храмы, чтобы не лишиться работы, не быть изгнанным с института и не получить нагоняй от парторга или комсорга.

Нам повезло: мы знали одну учительницу в Полоцке. У нее были дореволюционные большие формы для куличей, и она нас с братом приглашала на светлую Пасху. Мы собирались за праздничным столом, пели пасхальный тропарь, потом брали каждый по яйцу, били их друг о дружку. У кого яйцо оставалось целым, тот и побеждал.

Несмотря на гонение в советское время на церковь, люди помнили обычаи и традиции, собирались вместе, чтобы в кругу своей семьи тайно встретить Пасху.

Поэт и переводчик Владимир Попкович вспомнил, как отмечали Пасху после войны и какие песни пели:

Я нарадзіўся на самай мяжы паміж Заходняй Беларуссю (да 1939 года) і БССР, на заходнім баку. Мае бацькі былі праваслаўныя і ажаніліся яшчэ да рэвалюцыі 1917 года ў Пецярбургу (Петраградзе). Таму і пры Польшчы мы святкавалі Вялікдзень на расейскі лад (яйкі, пасха-пірог, паляндвіца з хрэнам). У нас гэта было найвялікшае Свята.

Ужо падлеткам пасля вайны, у канцы 1940-х – пачатку 1950-х гадоў, пакуль савецкая ўлада набірала сілы, на рэлігію асаблівай увагі не звярталі. Дзеці і падлеткі пасля снедання выбягалі на вуліцы, каталі яйкі па латку і «біліся» імі. Разбітае яйка рабілася «трафеем» пераможцы.

Яшчэ мы хадзілі па вёсцы і спявалі пад вокнамі «валачобныя» песні, змест якіх мала разумелі:

Христос воскрес и двери рая

отверзлись праведным душам.

Отрадна стала жизнь земная,

И смерть теперь не страшна нам.

Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес!

Вёсачка мая была маленькая, і не ўсе маглі нешта даць валачобнікам. Тады, памятаю, хтосьці падаў ідэю пайсці ў суседнюю, усходнюю вёску Панышы, дзе людзі забыліся ўжо пра валачобнікаў, і таму з радасцю сустракалі нас, хоць і адорвалі не вельмі багата. Усюды панавала пасляваенная беднасць.

Об интересной семейной традиции на Пасху из своего детства рассказал полоцкий краевед Алексей Буховецкий:

В 1970-1980-х годах люди, если и были верующими, то скрывали это, чтобы не попасть в черный список на работе. Но все равно белорусы испокон веков любили Пасху, потому всегда старались отметить этот праздник.

В 1980-х годах у нас в Полоцке был единственный действующий храм – Спасо-Преображенская церковь. Туда на Пасху стремились попасть все верующие, чтобы освятить яйца и кулич.

Наша семья была немаленькой: старший брат Леонид, младший брат Александр и мы с Андреем – близнецы. Мама к Пасхе всегда старалась купить яйца на всех, замачивала их в луковой шелухе и варила, чтобы они стали красными. На праздник каждый из нас брал по яйцу и мы «бились» ими друг с другом. Еще мы помогали маме печь булки.

Еще, помню, что жили мы тогда в трехкомнатной квартире на пятом этаже вместе с бабушкой. На Пасху она звала нас рано утром в комнату, окно которой выходило на восток, и мы смотрели, как над деревянными домами всходит солнце. Бабушка говорила, что этот день солнце играет. Также на Пасху к нам приходила из другого подъезда подруга бабушки, Евфросиния. Она была верующей, много говорила и Боге и всегда приносила нам, пацанам, конфеты.

Нам с братом повезло: нашей крестной стала матушка Ксения, которая жила в монастыре в Полоцке, а затем уехала в горный монастырь в Иерусалим. Мы и сегодня поддерживаем отношения: раз в год матушка приезжает в наш город, а раз в месяц мы созваниваемся. А нашим духовным отцом был архимандрит Виктор (Мамонтов), настоятель Свято-Евфросиньевского храма в Карсаве (Латвия). Мы ездили в гости друг к другу, но, к сожалению, полтора года назад его не стало.

Несомненно, каждому из нас есть, что рассказать о семейных традициях празднования Пасхи. Например, я помню, что моя бабушка была некрещеной, но всегда к Пасхе пекла булочки в печи и красила яйца в таком количестве луковой шелухи, что они получались темно-бордового цвета. А дедушка всегда ждал приезда внуков, чтобы «побиться» яйцами. Хорошее было время.