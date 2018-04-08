Власти Китая запретили продажу Библии в интернет-магазинах 8.04.2018, 15:53

В Китае Библию разрешено продавать только в официальных христианских церквях.

Правительство Китая запретило продавать в стране Библию через интернет-магазины. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на UCA News.

По информации издания, сейчас купить Библию онлайн невозможно даже на таких больших порталах, как Taobao, Amazon или китайском аналоге последнего Dangdang. При поиске пользователю выдается надпись: «Извините! В этой категории товаров нет». Некоторые же выводят в качестве предложений другие связанные с христианством книги, к примеру, сборники рассказов и комментарии, пишет South China Morning Post.

Как отмечается, в Китае Библию давно было разрешено продавать только в официальных христианских церквях, однако жесткий запрет на ее распространение в сети не устанавливался годами. О подобных ограничениях на священные писания других религий не сообщается.

UCA News пишет, что запрет был введен в Страстную субботу, 31 марта, а через четыре дня после этого власти опубликовали первый за 21 год документ о свободе вероисповедания. В нем приводились данные по верующим в Китае, которых в общей сложности насчитали 200 миллионов человек. Из них 38 миллионов — протестанты, 6 миллионов — католики, и 20 — мусульмане.

В то же время эксперты указывают, что многие верующие не посещают зарегистрированные церкви или ходят в подпольные. По оценкам, с учетом этих людей число христиан в Китае уже превышает цифру в 90 миллионов человек, состоящих в Компартии.

Атеистическая Коммунистическая партия после прихода к власти в середине XX века отказалась признать Папу Римского главой местной католической церкви. Была создана специальная католическая ассоциация, подконтрольная правительству. В настоящее время власти через нее фактически назначают епископов.

В последнее время Ватикан и Пекин, между которыми из-за разногласий не существует дипотношений, пытаются их наладить и ведут переговоры. Считается, что стороны близки к компромиссу: китайские власти готовы признать Папу Римского главой местной католической церкви, но желают оставить за собой право накладывать вето на назначение епископов.