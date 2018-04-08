Белорус о работе в цирке дю Солей: Я прыгаю рука об руку со своим кумиром 8.04.2018, 16:13

Фото: zarya.by

Попасть в самый знаменитый цирк мира мечтают артисты со всех уголков земного шара.

Сегодня в кастинг-базе дю Солей десятки тысяч анкет. Попасть в самый знаменитый цирк мира мечтают артисты со всех уголков земного шара. Причем многим из них приходится ждать не один год судьбоносного звонка от агентов дю Солей. Брестчанин Эдуард Сокол шел к этому девять лет.

С прошлого лета 27-летний белорус присоединился к масштабному шоу «Totem», которое за восемь лет увидели более 5 миллионов человек в 9 странах. Сейчас шоу гастролирует по Испании.

Zarya.by дозвонилась в Барселону, чтобы пообщаться с брестчанином, выступающим под куполом дю Солей.

Понедельник у Эдуарда единственный выходной. После воскресного шоу, завершившегося только к двум часам ночи, его голос по скайпу в 11 утра звучит на удивление бодро.

Фото: zarya.by

– Я люблю поспать, – смеется он. – И все свободное время стараюсь отсыпаться. Это, наверное, чуть ли не единственный способ расслабиться после напряженного циркового дня, если не считать прогулок по городу. Очень люблю гулять и знакомиться с достопримечательностями. Жалко, Барселону за две недели так толком и не увидел.

– А сколько часов в день вы тренируетесь? И как еще поддерживаете форму? Может, диета?

– Перед шоу мы тренируемся где-то часа полтора. А потом в перерыве между программами еще получасовая разминка. Ничего особенного я не делаю: подтягивания, растяжки. Диеты не придерживаюсь, могу позволить себе все что угодно. Мы питаемся в цирке. Тут есть собственные повара, которые готовят блюда различных кухонь: испанской, японской, русской. Пару раз были даже драники! Ну и само собой на столе всегда в избытке фрукты и овощи. Дю Солей тщательно следит за здоровьем артистов. Прийти выпившим на шоу или за кулисы просто непозволительно. И это четко прописано в контракте. Ты должен быть бодр, свеж. И никакого алкоголя.

– Говорят, в дю Солей очень строго с дисциплиной. За что могут уволить?

– Да, все очень строго, все по пунктикам. Например, если ты привел гостей на шоу, то должен следить, чтобы они не гуляли по бэкстейджу. Уволить могут за неявку на шоу, за некорректное поведение во время выступления, за отказ выполнить какой-либо трюк без веской на то причины. Еще могут не продлить контракт, если видят, что артист устал и ему уже неинтересно.

– А вы думали, насколько долго хватит у вас сил, чтобы выступать?

– Пока здоровье, тьфу-тьфу-тьфу, позволяет, можно и поработать. Конечно, я понимаю, что это не вечно, что это работа молодых. Может, еще год-два, а может, и дольше. Поживем – увидим.

– При таком интенсивном графике остается время на личную жизнь? У вас есть девушка?

– Времени мало, но остается. У меня есть девушка – Кристина. Она работает в шоу-балете. Сама из Пинска. По иронии судьбы познакомились мы с ней за тысячи километров от дома – на Тайване. Вместе уже четыре года. Правда, сейчас нечасто видимся, так как она живет в Беларуси.

Фото: zarya.by

– В цирке сильны семейные традиции. Можете сказать, что это ваш случай?

– Думаю, что да. Я пошел по стопам отца. Когда мне было восемь, папа привел меня в акробатику, где я со временем получил звание «мастер спорта». В 8 лет вслед за отцом я попал и в цирк – народный коллектив «Давгялы», которым сейчас руководит мой дядя Владимир Бычков. В цирке отец занимался жонглированием: кидал булавы, мячики, но в основном – кубики. Всему этому научил и меня. У нас даже был совместный номер, с которым мы побывали в Англии на фестивале.

– Вы профессионально занимались акробатикой, но выбрали не спорт, а цирк. Почему?

– В акробатике у нас была четверка: я, Павел Шаш, Виталий Соколов и Сергей Шарапаев. Последний получил на соревнованиях небольшую травму колена, и это предопределило судьбу нашей четверки. Мы распались. Посидев немного дома, мы решили попытать счастье в цирке. Виталию, нашему нижнему в четверке, поступило предложение из Московского цирка в номер «Подкидные доски», и он уехал. А мы втроем собрались на остров Тайвань. На тот момент мне было 18 лет. Родители, узнав о моем решении, сперва были в шоке: куда, зачем, почему? Но, обсудив все плюсы и минусы, все-таки отпустили.

– И каким было ваше первое место работы?

– На Тайване мы работали в парке развлечений. В местном театре у меня было четыре цирковых номера плюс танцевальные. Там я впервые попробовал себя в жанре «Русская палка». Этот номер я видел еще в детстве по телевизору, но, только уехав за границу, преставилась возможность попытать свои силы в нем. Я учился по роликам на Ютубе, так как у нас не было тренера. На Тайване мы с Сергеем проработали три года. Павел уехал оттуда спустя год, сейчас он живет в Бресте. А мы с Сергеем рванули в Австралию, где он и остался. Правда, из цирка ушел и работает теперь тренером по акробатике. Ну а я снова вернулся на Тайвань, где пробыл до прошлого года, пока наше шоу не закрыли.

– А как вы попали в труппу самого знаменитого цирка в мире?

– С первой попытки попасть в дю Солей у меня прошло 9 лет. Перед тем как уехать на Тайвань, мы проходили кастинг в Гомеле, куда приехали агенты дю Солей. Но, увы, ничего не получилось, нам сказали: «Подождите, ребята, вы пока будете в базе». Это и дало толчок уехать на Тайвань. Спустя 9 лет, когда я снова оказался в Бресте без работы, мне вдруг приходит на почтовый ящик письмо из дю Солей. В июне прошлого года шоу «Totem» было на гастролях в Сочи, и один из тренеров «Русской палки» попросил меня прислать свое резюме и пару видео. Конечно, я недолго думал. А через недели полторы ожидания мне позвонили и предложили контракт на период пребывания цирка в Сочи. Потом все как-то завертелось, и я вместе с командой уехал на свои первые гастроли – в Бельгию…

– Что вы чувствовали, когда кардинально менялась ваша жизнь?

– Когда мне прислали письмо, я сперва не поверил и несколько раз перечитал его. Конечно, я был счастлив, что меня заметили, ведь это была моя детская мечта – попасть в цирк дю Солей. Для меня ориентиром в профессии всегда был и остается по сей день Алексей Любезный. Я учился прыгать, глядя его выступления на Ютубе. Тогда он еще участвовал в другой программе дю Солей – «Alegria». И каково же было мое удивление, что именно от Алексея поступило предложение попробовать себя в шоу «Totem». Просто не передать словами, как это приятно, когда тот, кого ты считал идеалом, обратил на тебя внимание. И сейчас я прыгаю рука об руку со своим кумиром – мечты сбываются!

– Сколько вам потребовалось времени, чтобы стать своим, влиться в цирковую семью?

– Когда я приехал в Сочи, первым делом предстояло тщательное медицинское обследование и, конечно, было очень много тренировок. Но уже через недели три я вышел на сцену в составе номера «Русская палка». Жанр, куда меня позвали, был хорошо знаком, им я занимался около семи лет. Но были и свои нюансы. Чему-то надо было учиться. Если раньше, например, я прыгал сольно, то здесь синхронно. Нужно было научиться чувствовать своего партнера, найти с ним взаимодействие. И сделать все это за очень короткий срок.

Фото: zarya.by

– Какие отношения у вас в коллективе?

– Коллектив очень дружелюбный. Мы все хорошо общаемся, тем более в моем номере в основном ребята из Беларуси: Гомель, Витебск, Могилев. Есть еще парни из России, Монголии и Молдовы. А так команда интернациональная.

– Расскажите немного о шоу, где вы заняты.

– Шоу «Totem» поставил в 2010 году канадский режиссер Роберт Лепаж. Это его вторая постановка для дю Солей. До этого было стационарное шоу «Ka» в Лас-Вегасе. «Totem» – гастрольная программа. Сейчас у нас тур по Испании, который охватывает несколько городов. После него мы отправимся в Швейцарию, а дальше не скажу, это секрет.

– Что для вас оказалось самым сложным в новой работе?

– Огромная ответственность. Это очень непросто соответствовать имени – дю Солей, его уровню, ведь этот цирк считается одним из лучших в мире. Скажу, наверное, банальную вещь: для этого приходится много работать.

– А что было труднее – освоить новый трюк или научиться накладывать грим перед шоу? Слышала, последнее – целое искусство в дю Солей.

– Да, грим – это отдельная история (смеется). И учиться этому пришлось дольше, чем какому-либо трюку. Неделю у нас были занятия по мейкапу, где мы учились буквально по шагам рисовать все эти замысловатые линии сначала на бумаге, а потом и на лице. Первое время я красился где-то часа полтора перед шоу, но потом набил руку и теперь справляюсь всего за каких-то полчаса.

Фото: zarya.by

– На вашей странице в соцсети есть фото с легендой испанского футбола Раулем. Он бывал на вашем шоу?

– Да. Это случилось, когда мы выступали в Мадриде. Рауль был в восторге, очень впечатлен уровнем, все время аплодировал, улыбка просто не сходила с его лица. После шоу наши менеджеры пригласили его за кулисы. И мне удалось сфотографироваться с ним.

Фото: zarya.by

– А кого еще из знаменитостей вы встречали под куполом цирка?

– Когда были в Севилье, на наше выступление приходили две местные футбольные команды. А в Мадриде удалось увидеть знаменитую актерскую пару – Пенелопу Крус и ее мужа Хавьера Бардема. Они пришли на шоу вместе с двумя детьми. После прогулялись по бэкстейджу, обо всем расспрашивали в деталях, восхищались увиденным на сцене.

Фото: zarya.by

– Знаю, что в прошлом году вашим родителям удалось побывать на шоу. Какие впечатления у них остались?

– Да, это тоже произошло в Мадриде. Я позвал их на неделю побыть со мной, поселил в своих апартаментах. Благо, место позволяет, цирк снимает нам очень хорошее жилье. Я завел их за кулисы, познакомил с командой, и, конечно, они посмотрели само шоу. Впервые родители увидели мое выступление вживую, а не на видео. И это очень их растрогало, мама не смогла сдержать слез, а отец как бывший цирковой артист не переставал меня хвалить. И это самое дорогое для меня признание.