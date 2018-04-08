закрыть
8 апреля 2018, воскресенье, 16:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Папа Римский поздравил христиан восточного обряда с Пасхой

  • 8.04.2018, 16:25

Сегодня, 8 апреля, православные христиане празднуют Пасху.

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой.

Об этом он сказал перед молитвой «Царица неба» в воскресенье, передает УНН со ссылкой на «Радио Ватикана».

«Приношу самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам Восточных Церквей, которые сегодня отмечают праздник Пасхи согласно юлианскому календарю. Пусть воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, живущие в особо трудных обстоятельствах», - сказал Папа Франциск.

Сегодня, 8 апреля, христиане восточного обряда празднуют Пасху. Христиане западного обряда, в частности верующие католической церкви, праздновали Пасху 1 апреля.


популярное за неделю

Мнение

Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина
Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский