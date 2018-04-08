Трамп: Путин, РФ и Иран заплатят большую цену за химатаку в Сирии 2 8.04.2018, 16:55

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Президент США пригрозил ответственным за химатаку в Сирии расплатой.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Россию и Иран за поддержку Сирии, где произошла еще одна химическая атака, передает РБК.

«Множество погибших, в том числе женщин и детей, в бессмысленной химической атаке в Сирии», — написал Трамп в своем Twitter, отметив, что территория, на которой произошла химатака, заблокирована и окружена сирийской армии. Сейчас зона поражения химическим оружием «полностью недоступна для внешнего мира».

«Президент [Владимир] Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного [Башара] Асада. Придется заплатить большую цену», — написал американский президент.

Он потребовал «немедленно» открыть территорию для оказания медицинской помощи пострадавшим и подтверждения использования химического оружия. «Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины. Ужасно!», — написал Трамп.

Ранее один из советников Трампа Томас Боссерт в интервью телеканалу ABC заявил, что США не исключают ни одного из вариантов ответа на химатаку в Сирии, но пока что разбираются в произошедшем.

В ночь на воскресенье активисты и Сирийско-американское медицинское общество (SAMS) сообщили о применении сирийской авиацией бомб с хлорином в городе Дума, который контролируется оппозицией. По их данным, жертвами химатаки стали как минимум 49 человек, сообщал Reuters.