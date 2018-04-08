Пять доступных авто, которые получили супернадежный мотор 4 8.04.2018, 17:05

Эти бюджетные автомобили легко проедут 300 тысяч километров.

В среде автолюбителей бытует мнение, что нынешние машины уже не так хороши, как были еще десятилетие назад. Особенно часто критикам нравится сравнивать новые модели и легендарные авто 1990-х годов с двигателями-«миллионниками».

Надежность тех старых машин стала притчей во языцех, но и сейчас есть немало легковых автомобилей, которые легко проедут 300 тысяч километров. Более того, даже среди бюджетных автомобилей порой попадаются весьма живучие экземпляры. Подробнее о машинах с супернадежными моторами – далее в обзоре ТМ.

1. Renault

В последнее время недорогие автомобили французской компании Renault очень популярны. Одна из причин успешных продаж – высокая надежность силовых агрегатов. 1,6-литровый двигатель K7M – это предельно простой двигатель с 2 клапанами на цилиндр. Конструкция ГРМ и модуля зажигания более чем проста. Именно поэтому такие автомобили, как Logan и Sandero заработали кучу положительных отзывов. При должном уходе машины с этим мотором проезжают более 400 тысяч километров.

Двигатель Renault K4M – это чуть более сложный агрегат, уже с 4 клапанами на цилиндр. Благодаря этому мощность выросла до 105-110 л.с. и ее вполне хватает для таких моделей, как Kangoo, Logan, Duster и Megane. Моторесурс двигателя Renault K4M – более 400 тысяч километров.

2. Mitsubushi/Hyundai/Kia

Линейка японских моторов Mitsubishi 4G63, выпускавшихся в 1980-е – 2000-е годы, считается по-настоящему легендарной. Высокое качество сборки, цепной привод ГРМ стали причиной того, что эти японские двигатели весьма надежны. Они редко ломаются и имеют ресурс свыше 400 тысяч километров.

Мотор 4G63 уже не выпускается, но на рынке есть немало машин с его прямым «наследниками», 2,0-литровыми Kia-Hyundai G4KD и Mitsubushi 4B11. Эти силовые установки стоят под капотом таких автомобилей, как Kia Cerato, Optima и Sportage, Hyundai Elantra, ix35 и Sonata, Mitsubishi Lancer и Outlander. Новые двигатели стали намного сложнее, но все равно могут похвастаться пробегом в 350 тысяч километров.

3. Opel

Opel Z18XER – это один из наиболее надежных двигателей, которые можно встретить на бюджетных автомобилях среднего класса. Привод ГРМ от ремня и система впрыска топлива никогда не подведут владельцев Opel Astra, Zafira, Insignia и Vectra. Если вовремя проводить все ТО, то этот 1,8-литровый опелевский мотор мощностью 140 л.с. без проблем проедет более 250 тысяч километров

4. Honda

Японская компания Honda известна своими доступными автомобилями с простыми и надежными моторами. Один из таких – Honda Civic. Покупатели компактной машины могут выбирать из большой линейки двигателей, среди которых стоит отметить 1,8-литровым R18A и 2,0-литровый R20A.

Инжекторные силовые установки весьма экономичны, соответствуют нормам Евро-5 и при этом весьма надежны. На практике ресурс двигателей R18A и R20A составляет 250-300 тысяч километров. Именно столько могут проехать до капитального ремонта Civic, Accord, CRV и Stream.

5. Renault/Nissan

2,0-литровый бензиновый двигатель Renault-Nissan MR20DE выпускается с 2005 года, но благодаря постоянной модернизации он все еще «на коне». Также известный как M4R, этот агрегат заслужил хорошую славу. Действительно, при должном уходе машина с этим двигателем легко проезжает 300 тысяч километров, при этом может подвести разве только головка блока цилиндров и цепь привода ГРМ. В-общем, владельцы Nissan Quashqai и X-Trail, Renault Clio, Mégane и Scénic должны быть довольны.