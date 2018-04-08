Кто в Бресте создает богослужебный хлеб? 8.04.2018, 17:10

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Без просфор не проходит ни одна литургия.

В Великую среду в Свято-Воскресенском соборе микрорайона «Восток» заканчивали выпекать партию пасхальных богослужебных хлебов.

«Вечерний Брест» застал просфорницу Веру Пивоварчук в жаркой пекарне, когда она поставила в печь последние формы с артосом. В

сего за три дня в этих духовках испечено полсотни всецелых квасных хлебов, символизирующих присутствие Христа в мире. В пасхальную ночь артос лежит перед Царскими вратами, а после службы он освящается специальными молитвами. Всю следующую неделю святыня выносится на крестный ход, а в светлую субботу хлеб раздробляют и раздают прихожанам для особо благоговейного употребления.

Стараниями Веры Пивоварчук и ее помощницы Галины Грисевич выпечены и десятки служебных просфор, без которых не начинается ни одна литургия. По четыре просфоры с изображением креста и одной - с иконой Божией Матери изготавливаются на целую неделю. Здесь же выпекаются и просфоры, называемые хозяйскими, используемые для употребления прихожанами в ритуале запивки после святого причастия.

Вера Петровна Пивоварчук несет послушание просфорницы уже 10 лет. Столько же времени действует и хорошо оснащенная специальной техникой пекарня. До этого времени, как пока еще практикуется во многих приходах, просфорные хлеба выпекались на дому у прихожан. В день нашей встречи Вера Петровна заступила на вахту перед печкой в 6.30. А в послеобеденное время у нее еще вовсю полыхали духовки, из которых сочился аромат благородного хлеба. От лежащих на столе готовых творений исходил такой же дух доброты, как и от самой хозяйки. Кажется, пасхальная радость сначала наведалась сюда.