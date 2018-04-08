Как бобруйчанин съездил в Кению и снял документальный фильм 8.04.2018, 17:32

Фото: bobruisk.ru

Фильм «Случайный миссионер» 26-летний белорус снимал два месяца.

Документальное кино «Случайный миссионер» уже один раз продемонстрировали на закрытом показе в Бобруйске, а вскоре его могут показать для широкой публики. В мае его покажут в Москве, Гомеле, Гродно и Тольятти. В съемках приняли участие девять миссионеров, приехавших в Кению из разных стран для того, чтобы помочь местному населению, пишет «Вечерний Бобруйск».

Сергею Орлову 26 лет. Видеосъемка – его основная работа. Он снимает свадьбы, праздники, концерты, рекламные ролики. Недавно он снял полуторачасовой документальный фильм. На это его вдохновила поездка в Кению. Туда он отправлялся волонтером на две недели в рамках христианской миссии, чтобы помогать местному населению.

Фото: bobruisk.ru

«Просто понимал, что нужно снимать и фиксировать все происходящее»

Документальный фильм «Случайный миссионер» состоит из девяти интервью, которые Сергей брал у тех, кто поехал вместе с ним. Это люди от 23 до 50 лет, различных профессий, из России, Беларуси и Украины.

– Когда я собирался ехать туда, четкой идеи у меня еще не было. Идея пришла позже. Просто понимал, что нужно снимать и фиксировать все происходящее, – поделился воспоминаниями молодой человек.

Своей техники у молодого человека на тот момент не было. Тогда он «кинул клич» среди знакомых, хотя и не верил, что найдется человек, который поделится аппаратурой. Но вышло так, что молодому человеку не только предоставили камеру, но и помогли с деньгами на перелет.

Фото: bobruisk.ru

Сергей заметил, что было сложно жить в темпе волонтеров, которые работают там давно. Но, по его словам, с усталостью справлялись.

– Трудились каждый день – ходили по домам кенийцев, раздавали продукты и медикаменты, оказывали необходимую медицинскую помощь, навещали людей в больницах, участвовали в постройке детского приюта. Много времени проводили в местных школах, проводя беседы о сексуальном воспитании подростков, – рассказал бобруйчанин.

– Сам я, помимо работы, старался все снимать, делать фото, писать посты, собирал информацию для фильма, – рассказывает Сергей.

PROфильм

Изначально Сергей взял интервью у 14 человек, но в итоговую версию фильма вошло девять.

На работу над фильмом у Сергея ушло два месяца. До этого еще две недели на то, чтобы просмотреть снятый материал.

Кроме киноленты Сергей снял в Кении приличный фотоматериал, сейчас в его планах организовать и небольшую фотовыставку.

Сейчас Сергей ищет новые актуальные темы, которые были бы интересны ему и аудитории.

Фильм «Случайный миссионер» в мае покажут жителям Гродно, Гомеля, Москвы и Тольятти.

Сергей хотел бы повторить показ в родном городе. Для этого ему необходимо собрать нужное количество желающих.

Если вы хотите посмотреть фильм «Случайный миссионер», то пишите Сергею в социальных сетях.