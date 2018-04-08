Сколько абонементов и клубных карт реализовали клубы высшей лиги ЧБ? 8.04.2018, 17:55

Как минимум четыре клуба «вышки» продали меньше абонементов, чем заявившиеся во вторую лигу «Крумкачы».

БАТЭ лидирует с отрывом, как минимум четыре клуба высшей лиги продали меньше абонементов, чем заявившиеся во вторую лигу "Крумкачы", пишет pressball.by.

1. БАТЭ — 3425

"Желто-синие" не только лидируют с большим отрывом, но и установили личный рекорд. Предыдущий — 3146 — относится к 2014 году, когда "Борисов-Арена" только была введена в эксплуатацию.

2. НЕМАН — 1139

Забавно, что при таком количестве проданных абонементов на первый домашний матч гродненцев пришли 1500 человек. Похоже, на трибунах ЦСК "Неман" практически нет случайных людей — все свои и уже узнают друг друга при встрече.

3. ДИНАМО БРЕСТ — 900

Кроме того, в конце первого круга брестский клуб организует продажу абонементов на вторую половину сезона.

4. ШАХТЕР — 760

Солигорцы будут продавать абонементы весь сезон, причем понемногу снижая их стоимость после каждой домашней игры.

5. ДИНАМО МИНСК — около 600

Точные итоги динамовцы подведут после 4-го тура, до которого продлятся продажи абонементов. Но уже можно констатировать, что прошлогодние показатели перекрыты — тогда, если помните, фанаты объявляли клубу бойкот...

6. ДНЕПР — 400

7. ГОРОДЕЯ — 327

8. СЛУЦК — 250

9. ТОРПЕДО-БЕЛАЗ — более 220

Продажи продлятся до 4 мая, и жодинцы рассчитывают, что количество владельцев абонементов еще увеличится.

10. ГОМЕЛЬ — более 200

Штука вот в чем: в Гомеле футбол любят, но до Гомеля футбол еще не добрался. Первый домашний матч команда провела в Бобруйске, а до второго дело еще не дошло. Ожидается, что как только высшая лига вернется на "Центральный", продажи подрастут.

11. ВИТЕБСК — около 200

Как будто маловато для команды с четвертой домашней посещаемостью сезона-2017. Похоже, в Витебске предпочитают ходить по билетам.

12. МИНСК — 100

"Горожане" выделили для владельцев абонементов всего несколько рядов на своем стадионе — около ста мест. И больше реализовать/распространить нельзя технически — только по билету.

13. ЛУЧ — 100

14. ИСЛОЧЬ — 50

15. СМОЛЕВИЧИ — не запускали в продажу

Клубу пока не до абонементов — пока непонятно, где клуб будет проводить домашние матчи. Упоминался даже борисовский городской стадион, но информация не подтвердилась. Пока же в первых двух турах "Смолевичи" играли на выезде. А домашним заявлен стадион "Озерный", не допущенный к проведению соревнований. Впрочем, его клуб также арендует и не отвечает за продажу билетов.

16. ТОРПЕДО МИНСК — не раскрыло данные

Единственный клуб высшей лиги, который засекретил информацию об абонементах. Видимо, хвастаться совсем нечем.

БОНУС. КРУМКАЧЫ — 110

"Крумкачы", которые начнут новый сезон во второй лиге, за неделю продали 110 абонементов.