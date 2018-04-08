Брестчане об открытии «Макдональдса»: Был бы фастфуд так вреден, его никто не продавал бы 7 8.04.2018, 18:18

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Жители Бреста рассказали, ждут ли они появления «Макдональдса» в городе и как вообще относятся к фастфуду.

«Брестская газета» поинтересовалась у брестчан, ждут ли они появления «Макдональдса» и как вообще относятся к фастфуду.

Екатерина, продавец:

— Я нормально отношусь к открытию «Макдональдса», считаю, что это хорошо. Мои дети любят «Макдональдс». Я редко посещаю рестораны быстрого питания, дети часто. Я считаю, что не панацея — каждый день или раз в неделю ходить, но раз в месяц такой праздник устроить можно себе, поесть вредной еды, дать печени поработать. Дети получают удовольствие, так что почему бы и нет. Но, конечно, не каждый день так питаться.

Екатерина, в декретном отпуске, с сыном Кириллом:

— Честно, мы фастфудом не питаемся, так что нам без разницы. В Минске когда мы были, то заходили в «Макдональдс», но, в принципе, те, кто такую пищу едят, то им хорошо. Для тех, кто борется за здоровый образ жизни, это, конечно, плохо. Но рестораны быстрого питания мы не посещаем, мы дома питаемся.

Виктор, рабочий на железной дороге:

— Я отрицательно отношусь к «Макдональдсу». Мне больше нравятся старые наши блинные, чебуречные, пельменные — вот это хорошая вещь. А «Макдональдс» — это не наша еда. Сосиска, извините, с кетчупом, майонезом… А народ жиреет, толстеет. Если быстро поесть в городе надо, то в блинную ходим с женой, дочкой.

Андрей, студент:

— Я нейтрально отношусь к появлению «Макдональдса». Я не особо пользуюсь забегаловками быстрого питания. Поэтому мне без разницы. Иногда я захожу поесть фастфуд, когда есть сильно хочется.

Александр, учитель географии:

— Я лояльно отношусь к появлению «Макдональдса», пусть появляется: разнообразие будет. В ресторан быстрого питания хожу только тогда, когда очень хочется поесть, но надо быстро перекусить и дальше идти. Это бывает стабильно раз — два раза в месяц.

Сергей, строитель:

— Мне нравится, что появится «Макдональдс». Вообще в рестораны быстрого питания нечасто хожу, но бывает. Когда нужно быстро поесть, например. Вредности его я не боюсь: продукты все вредные, не только фастфуд.

Илья, строитель:

— Мне без разницы, появится «Макдональдс» или нет. Я очень редко ем фастфуд. Я не думаю, что фастфуд вреден. Был бы он настолько вреден, то никто бы его не продавал и не делал бы.

Катерина, учитель английского языка:

— Я нейтрально отношусь к появлению «Макдональдса». Потому что я к фастфуду очень плохо отношусь. Конечно, иногда бывает, что захочется, но в целом я не приверженец этого. Каждый выбирает сам, идти туда ему или не идти. А я мимо пройду, скорее всего. Мне не особо важно, откроется он или не откроется. В рестораны быстрого питания захожу очень редко раз в месяца три.