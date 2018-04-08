Выборы в Венгрии: В избиркоме фиксируют рекордную явку 8.04.2018, 18:27

Явка избирателей на парламентских выборах в Венгрии является самой высокой с 2002 года.

Национальная избирательная комиссия Венгрии заявила о рекордной явке на парламентских выборах.

Как пишет «Радио Свобода», согласно официальным данным, по состоянию на 15:00 по местному времени проголосовали более 53,6% избирателей – это самый высокий показатель явки на этот час с 2002 года.

По данным опросов, правящая партия «Фидес» рассчитывает на итоговый результат в около 50 процентов голосов. Это в свою очередь приведет Виктора Орбана к третьему сроку на посту премьер-министра.

На выборах в Венгрии имеют право голоса около 8,3 миллиона жителей.