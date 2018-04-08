Ученые сравнили людей-«сов» и людей-«жаворонков» 1 8.04.2018, 18:41

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Американские ученые изучили зависимость этих факторов от успешности человека в учебе.

Американские ученые из Северо-восточного университета Иллинойса в ходе своего недавнего исследования сравнили людей-«сов» и людей-«жаворонков». В частности, была изучена зависимость этих факторов от успешности человека в учёбе, передает vistanews.ru.

По словам специалистов, больше половины студентов имеют более низкие оценки, чем которые могли бы иметь. Дело в том, что их циркадные ритмы не совпадают с расписанием занятий.

На первом этапе специалисты проследили за тем, когда именно 15 тысяч студентов заходят в интернет. В первую очередь исследователей интересовали те дни, в которые студенты не учились, то есть просыпались и засыпали в удобное для себя время. Эти данные дали представление о «биологических часах» подопытных.

После этого всех молодых людей разделили на три группы – это совы, жаворонки и нечто среднее «вьюрки». Затем учёные проследили за успеваемостью студентов. Оказалась, что именно «вьюрки» учились лучше всех, на втором месте поместились «жаворонки».

Во время анализа эксперты выяснили, что каждый второй студент вынужден ходить на учёбу тогда, когда его организм требует сна. Однако дело в том, что именно те люди, ритмы которых не совпадали с расписанием, чаще остальных обладали хорошими оценками.

Учёные считают, что расписание занятий должно быть более «гибким», чтобы потенциал каждого студента раскрылся в полной мере.