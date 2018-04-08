Благодатный огонь доставили в Беларусь
- 8.04.2018, 18:48
В большинство церквей нашей страны к этому часу доставили частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня.
Об сообщает СТВ.
Борт из Иерусалима накануне поздно вечером приземлился в Национальном аэропорту. Святыню привезли паломники спецрейсом.
Насельница Полоцкого Спасо-Ефросиниевского женского монастыря инокиня Александра рассказала о поездке в Иерусалим:
- Это первая поездка. Мне очень хотелось посетить святую землю. Очень сильные впечатления. Нужно время, чтобы все осмыслить. Как сказал один святой, есть четыре Евангилея, а пятое Евангелие – это посетить святую землю, прикоснуться к ней.