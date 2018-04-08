Благодатный огонь доставили в Беларусь 8.04.2018, 18:48

В большинство церквей нашей страны к этому часу доставили частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня.

Об сообщает СТВ.

Борт из Иерусалима накануне поздно вечером приземлился в Национальном аэропорту. Святыню привезли паломники спецрейсом.

Насельница Полоцкого Спасо-Ефросиниевского женского монастыря инокиня Александра рассказала о поездке в Иерусалим:

- Это первая поездка. Мне очень хотелось посетить святую землю. Очень сильные впечатления. Нужно время, чтобы все осмыслить. Как сказал один святой, есть четыре Евангилея, а пятое Евангелие – это посетить святую землю, прикоснуться к ней.