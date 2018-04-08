Девочке, которая учила правильно говорить «Беларусь», подарили цимбалы 1 8.04.2018, 19:15

Инструмент юной цимбалистке Анастасии Ванеевой решила подарить минчанка Виктория Машлякевич.

Насте Ванеевой из Сморгони, которая учила российского шоумена Максима Галкина правильно говорить слово «Беларусь», подарили цимбалы, передает tut.by.

Школьница из Сморгони стала известной на всю страну после участия в шоу на российском телевидении, где поправила ведущего и сказала, что она из Беларуси, а не из Белоруссии.

Девочка учится играть на цимбалах и выступала в телешоу именно с музыкальным номером. Позже выяснилось, что она не имеет собственного инструмента, чтобы заниматься дома. Тогда блогеры взялись решить эту проблему.

Посоветовавшись с экспертами, блогеры выбрали вариант цимбал, которые предложила минчанка Виктория Машлякевич. Сама девушка раньше училась в музыкальной школе, а сейчас передала свой инструмент в подарок.