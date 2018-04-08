Навальный показал арестованный в США особняк Дерипаски за $15 млн 7 8.04.2018, 19:46

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Фото: WP

Покупка олигархом особняка в 2006 году стала одной из самых дорогих сделок по приобретению жилья за всю историю Вашингтона.

Особняк Олега Дерипаски, российского олигарха из окружения Путина, который находится в Вашингтоне, попал под арест вследствие недавних санкций США.

Об этом рассказал в Telegram российский политик Алексей Навальный, сообщает Цензор.НЕТ.

"Особняк Дерипаски в Вашингтоне стоимостью $15 млн. С сегодняшнего дня будет арестован", - написал он и опубликовал фото здания.

Ранее издание The Washington Post писало, что покупка олигархом особняка в 2006 году стала одной из самых дорогих сделок по приобретению жилья за всю историю столицы США.

В пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о введении санкций в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.