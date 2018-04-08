Ученые обнаружили на плато Наска в Перу новые геоглифы 8.04.2018, 19:53

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Иллюстрационное фото

Источник: Лента.ру

Неизвестные ранее узоры в пустыне Наска нашли на спутниковых снимках и исследовали с помощью беспилотников.

Исследователи заявляют, что открыли более 50 новых изображений и геоглифов на плато Наска, недалеко от пустыни Сечура в Перу, сообщает gordonua.com со ссылкой на National Geographic.

Новые узоры обнаружили на спутниковых снимках, а затем исследовали с помощью беспилотников. Среди находок есть антропоморфные геоглифы, а также изображения животных и явлений.

Часть геоглифов расположена на плато Пальпа, в нескольких десятках километров к северу от пустыни Наска. Сейчас исследователи устанавливают точный возраст и происхождение находок.

Фото: EPA

Геоглифы Наска – группа гигантских геометрических и фигурных узоров на плато в южной части Перу. На сегодняшний день на плато обнаружено около 30 рисунков, около 13 тыс. линий и полос и около 700 геометрических фигур.

Благодаря полупустынному климату, изображения сохранились с глубокой древности. Считается, что геоглифы были созданы представителями культуры Наска между 200 годом до н.э. и 700 годом н.э. В 1994 году геоглифы внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.