Сербия хочет купить у Беларуси истребители МиГ-29 9 8.04.2018, 20:02

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Власти Сербии прорабатывают вопрос с Беларусью о приобретении нескольких истребителей МиГ-29.

Об этом сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин в интервью телеканалу «Прва», передает tut.by.

Вулин сообщил, что в ближайшие дни «будут проработаны технические детали» и подписан договор с Беларусью о приобретении нескольких истребителей МиГ-29. Сербия также получит новые российские вертолеты — по четыре транспортных Ми-17 и боевые Ми-35 — «в конце этого или начале следующего года».

Как отметил Александр Вулин, сербская армия «старается как можно больше оснастить свои силы и вооружаться», пишет «Российская газета».

Осенью 2017 года появилась информация, что в 2018 году Беларусь передаст Сербии восемь истребителей МиГ-29 и два дивизиона зенитных ракетных комплексов «Бук» с условием, что Белград оплатит их ремонт и модернизацию.

28 марта 2018 года состоялся телефонный разговор между президентами Беларуси и Сербии. Лидеры «обсудили в том числе способы увеличения взаимного товарооборота».

На следующий день Минск посетил спецпредставитель президента Сербии, заместитель председателя правительства — министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович. Он «передал личное приглашение президента Вучича Лукашенко в течение последующих нескольких месяцев посетить Сербию».