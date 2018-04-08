Как бобруйчанка готовит торты – произведения искусства 8.04.2018, 20:35

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Марина Голубева

Фото: bobruisk.ru

Женщина около четырех лет делает торты удивительной красоты.

Марина Голубева с детства мечтала стать художником. Не сложилось, получила техническое образование. Но творческая жилка, дремавшая где-то, все же дала о себе знать. Женщина около четырех лет делает торты удивительной красоты. Пока это просто хобби, пишет bobruisk.ru.

Работала лифтером и контролером ОТК

В школьные годы Марина в течение пяти лет училась в художественной школе. Мечтала закончить художественное училище, но не поступила. Казалось, что это крах всему. Пошла учиться в ПТУ 142 на контролера ОТК просто, чтобы где-то учиться. Затем поступила в химтехникум на техника-технолога по металлу. Работала лифтером, получила 1 разряд электромеханика. На заводе ТДиА была контролером ОТК (отдел технического контроля), получила 5 разряд. На «Красном пищевике» работала укладчиком мармелада и халвы, ушла из-за аллергии. Но, работая на предприятиях, Марина всегда оставалась человеком творческим. Реализовывала свой внутренний мир в красивом оформлении рабочего кабинета, создании необычного интерьера в своей квартире, выпуске стенгазет к семейным праздникам, художественном оформлении обычных блюд.

Фото: bobruisk.ru

Мечтает сделать хобби любимой работой

Около года Марина не работает. Точнее находится в активном поиске работы, которая была бы по душе. Зато появилось больше времени на любимое занятие – создание тортов и пряников, которые в руках Марины получаются настоящими произведения искусства. Пока женщина делает сладкие шедевры только для родных, знакомых и их друзей, которые просят порадовать кого-то к празднику. Кудесница мечтает сделать свое хобби любимой работой, но для этого необходимо соблюдать много правил. В налоговой Марине сказали, что нужно идти в горисполком, получать различные разрешения. Женщина пока не готова этим заниматься. Говорит, что, если бы был рядом человек, который взял бы на себя документальные вопросы, она открыла бы свой бизнес по выпечке тортов.

Фото: bobruisk.ru

Фото: bobruisk.ru

Торты в виде Барби, куска сала с чесноком

– Началось все около пяти лет назад, – вспоминает Марина. – В Интернете я увидела фотографии красивых тортов, которые выставила одна женщина. Появилось желание попробовать самой делать такие. А потом на родительском собрании выяснилось, что одна мамочка в классе серьезно занимается этим. Я начала с ней переписываться, расспрашивать, как она это делает, из чего, где берет. Очень много советов читала в Интернете. И вот на папин День рождения я сделала свой первый торт с украшением из мастики. Все родные были удивлены, папа восхищен. Потом племяннику делала на восемь лет, потом подругам в подарок.

Хозяйка делает торты в виде куклы Барби, корзины с цветами, куска сала с чесноком, машинки, различных мультяшных героев. На создание одного такого шедевра уходит около двух дней. Сама Марина сладкоежка. И все ее семейство – супруг, восьмилетняя дочь и 17-летний сын, любят сладкое. Как не любить, глядя на такую красоту. Дочь с удовольствием помогает маме на кухне, она также учится в художественной школе. А 17-летний сын серьёзно занимается спортом.

Фото: bobruisk.ru

Фото: bobruisk.ru

Фото: bobruisk.ru

Фото: bobruisk.ru

Рецепты от Марины Голубевой.

Само тесто для торта может быть любым – на любителя. А вот сделать торт красивым можно с помощью мастики.

Как сделать мастику?

Понадобится маршмеллоу (жевательный зефир), сахарная пудра, сок лимона, сливочное масло и пищевые красители. Маршмеллоу сегодня можно найти во многих магазинах. В «Евроопте», «Короне», «МартИне» он есть практически всегда.

Пропорции: 200 грамм маршмеллоу, 300-400 грамм сахарной пудры, 2, 5 ложки сливочного масла и сок половины лимона.

В маршмеллоу добавить сок лимона и масло, растопить это в микроволновке (около 20 секунд), а потом постепенно через сито добавить сахарный песок. Вымешать все в миске, а когда станет погуще, выложить на стол и мешать, как обычное тесто. Эта масса может храниться завернутой в пищевую пленку в холодильнике около месяца, а можно ее использовать сразу.

Из мастики можно вылепить любые фигурки и узоры руками или при помощи специальных приспособлений – молдов, вайнеров. Сегодня их много в продаже. Есть и специальные утюжки, при помощи которых пласт из мастики «приутюживают» к торту, чтобы лег ровно. Марина покупает многие приспособления в магазине «Пастила» в Минске. Многие «штучки» можно найти и в наших магазинах.

Фото: bobruisk.ru

Молды, вайнеры и другие приспособления для фигурок из мастики.

Приклеить мастику к торту можно кремом: взбить сгущенку с маслом.

Имбирные пряники

250 грамм муки, 100 грамм мягкого масла сливочного (тает при комнатной температуре), 100 грамм сахара, одно яйцо, пол чайной ложки соды, 2 ст. ложки меда, 2 ч. ложки имбиря, 1 ч. ложка корицы. Все перемешать. Раскатать, вырезать любую форму. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов. Когда остынет, украсить айсингом (королевской глазурью). Делать ее так: взбить белок с сахарной пудрой до нужной консистенции, добавить краситель.

Можно их подавать как пряники, а можно ими украшать торт (при помощи зубочисток).

Еще Марина увлекается сахарной флористикой – делает розы, орхидеи, другие цветы и разные формы из сахарной мастики. Марина закончила специальные курсы по сахарной флористике, получила сертификат.

А это капкейки – нежные кексы в кремовой шапке.