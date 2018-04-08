За пять лет чемпионат Беларуси подешевел на 40% 3 Сергей Южик, «Прессбол»

8.04.2018, 20:12

Чемпионат Беларуси неуклонно катится к полному обнищанию футбольных масс.

Речь идет о суммарной стоимости игроков белорусских клубов высшей лиги. И пусть на transfermarkt.com цифры нельзя назвать абсолютно точными, но общее положение дел они позволяют оценить. Картина предстает довольно печальная: чемпионат неуклонно катится к полному обнищанию футбольных масс. Причем, не только за счет финансово слабых клубов — процедуре затягивания поясов подверглись и лидеры белорусского футбола. БАТЭ и минское "Динамо" в 2013-м стоили 23,65 и 18,63 миллиона евро, сейчас — 14,83 и 8,93. "Похудение" на 37% и 52%, соответственно. Аутсайдер чемпионата-2013 по суммарной стоимости "Днепр" сейчас со своими тогдашними 5,75 млн. ходил бы гоголем и занимал пятое место в списке самых богатых команд.

Лишь два клуба могут похвастаться тем, что за пять лет ничего не потеряли — "Шахтер" и брестское "Динамо". Но у солигорчан рост составил всего 9%, а качественный рывок брестчан с 5,8 млн. до 8,85 млн. (52%) отнюдь не заслуга системы, а результат прихода в клуб иностранного инвестора.

Самое печальное, что процесс белорусского обнищания проходит на фоне стабильности или роста у большинства основных конкурентов наших клубов в квалификационных раундах еврокубков. О чем говорить, если чемпионат Казахстана за пять лет с 64 млн. вырос до 107. И вот как "Шахтеру" (8,95), минскому "Динамо" (8,93) или брестскому (8,85) пройти "Астану" (18,55) или "Кайрат"(16,28), если подбор игроков по уровню изначально значительно уступает сопернику? Ведь стоимость игрока — это отражение его класса.

И на что надеяться БАТЭ в Лиге чемпионов, попадись ему в раунде плей-офф клуб из Швейцарии, Чехии, Греции или Голландии? Чехи еще куда ни шло, их чемпион весит в последние года порядка 35 миллионов евро, хотя на фоне нынешнего Борисова (14,83) и это кажется гигантской суммой. У остальных трех стран данный показатель колеблется от 50 до 165 миллионов. 15 против 165. Тут никакой Хоттабыч не поможет, тем более, что в последнее время борода у него все больше мокрая. Мокрая от слез при взгляде на белорусский футбол.

Почему все так грустно? Потому что наш чемпионат давно сидит на паперти с протянутой рукой. Заработать белорусский клуб может лишь в еврокубках, все остальные источники, работающие в других странах, — продажа телеправ, трансферный рынок игроков, рекламный рынок, продажа билетов и атрибутики — находятся в зачаточном состоянии и приносят такой мизер, о котором даже вспоминать стыдно.

Зато статей расхода у клубов хоть отбавляй: зарплаты игрокам и тренерам, аренда стадиона для домашний матчей и тренировок, оплата скорой и МЧС, содержание юношеских и молодежных команд, взнос федерации, налоги и т.д. и т.п.

При таком диком дисбалансе в статьях доходов и расходов трудно мечтать о каком-либо прогрессе. Клубы не живут, а выживают, причем подавляющее большинство за счет господдержки, которая все больше напоминает иглу наркомана. Получая очередную "дозу" от государства, клубы даже не думают о том, чтобы попытаться зарабатывать самим.

Давно пора убирать эту иглу! Да, у многих начнется "ломка", и они погибнут. Но ведь иного пути выйти из кризиса, кроме создания Профессиональной футбольной лиги, нет. И пусть до нее доживут всего 8 клубов, но это будут действительно профессиональные клубы, а не пиявка на теле государства. Не сразу все получится, и путь будет трудным, но надо же когда-то начинать.

Сергей Южик, «Прессбол»