Франция призвала к созыву Совбеза ООН из-за химатаки в Сирии 3 8.04.2018, 20:28

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Заседание Совбеза ООН может состояться в понедельник, 9 апреля.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал сообщения о химической атаке на мирное население в сирийском городе Дума «крайне тревожными» и призвал к проведению заседанию Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Ле Дриан отметил, что Франция решительно осуждает обстрелы города Дума сирийской армией, произошедшие в последние 24 часа. «[Это] отвратительное нарушение международного гуманитарного права», — отметил французский министр.

Франция будет работать вместе с союзниками, чтобы выяснить, действительно ли в Думе применялось химоружие, добавил он.

Европейский союз также выпустил заявление в связи с ситуацией в Сирии. «Свидетельства говорят в пользу того, что режим [Башара Асада] устроил еще одну химатаку», — приводит Reuters выдержу из сообщения Евросоюза. Брюссель также осуждает применение химоружия и призывает международное сообщество к «немедленному ответу».

Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, заседание Совбеза ООН может состояться в понедельник, 9 апреля.