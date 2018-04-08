Александр Скобов: Реальные меры против путинских клептократов могут снизить антизападные настроения в РФ Александр Скобов

8.04.2018, 20:48

Александр Скобов

Значительная часть антизападно настроенных российских граждан никаких теплых чувств к клептократии не испытывает.

Один из популярнейших у европейских "путинферштейеров" аргументов – антироссийские санкции только сплачивают российское общество вокруг режима Путина и настраивают его еще более антизападно. Между тем значительная часть антизападно настроенных российских граждан никаких теплых чувств к путинской клептократии не испытывает. И их антизападные настроения во многом объясняются тем, что они видят, как комфортно российские клептократы устроились на Западе, как их фактически прикрывают западные элиты, получающие с них свою долю прибылей. И если правящие круги европейских стран решатся принять реальные меры против окопавшихся у них российских клептократов, это может изменить мнение многих россиян о Западе в лучшую сторону.

То, что внедрение в западную экономику российского криминально-олигархического капитала стимулирует возрождение наиболее архаичных и реакционных форм капитализма, начинают понимать в европейских левых кругах, до сих пор к жесткому противостоянию путинской России не склонных. За очищение от этой заразы уже выступили лидер британских лейбористов Корбин и близкий к французским социалистам ученый-экономист Пикетти (он разрабатывал экономическую программу для Сеголен Руайяль). Российской антипутинской оппозиции стоит всерьез подумать о том, чтобы задружиться с европейскими левыми.

Александр Скобов, Facebook