Украинцы - лидеры по покупке земли в Польше 2 8.04.2018, 20:59

Фото: tut.by

Украинцы в прошлом году вышли в лидеры по покупке земельной недвижимости в Польше.

Об этом сообщает информационное агентство «Укринформ». Подробнее об этом - украинский корреспондент «Радыё Рацыя» Мартин Война.

- Только в прошлом году граждане Украины получили 134 разрешения Министерства внутренних дел Польши на приобретение земли, что составляет около 50% всех разрешений на покупку земельной недвижимости, выданные иностранцам. Для сравнения, в 2016 году украинцы получили 47% таких разрешений.

Причины заинтересованности украинских граждан в польской земельной недвижимости исключительно экономические. Польские аграрные законы куда более либеральные, чем украинские. К тому же в Польше значительно лучше аграрная инфраструктура и высокая культура земледелия.

По прогнозам аналитиков, в ближайшее время интерес украинцев к приобретению земли в Польше будет только возрастать.