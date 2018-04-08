Овечкин в седьмой раз в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи» 8.04.2018, 21:07

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» стал лучшим снайпером НХЛ.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 49 шайб в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги и в седьмой раз в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи».

Ранее Овечкин становился лучшим снайпером лиги в 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. В прошлом сезоне больше всех шайб в «регулярке» забросил Сидни Кросби, передает tut.by.

Российский нападающий повторил рекорд Бобби Халла по победам в гонке снайперов, во времена которого в лиге не было специального приза для лучшего снайпера.

Второе место в зачете снайперов занял финский нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне с 44 точными бросками. Топ-3 замкнул шведский форвард «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон, забросивший 43 шайбы. Все хоккеисты провели по 82 игры в чемпионате. В первую пятерку также вошли нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и нападающий «Миннесоты Уайлд» Эрик Стаал (оба — по 42 шайбы).

Фото: nhl.com/ru

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве. Его дебют в Национальной хоккейной лиге состоялся в сезоне-2005/06, когда он подписал контракт с «Вашингтоном», выбравшим Овечкина под первым номером драфта НХЛ.

За свою карьеру 32-летний игрок становился обладателем большого количества индивидуальных наград, среди которых «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку), «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу), «Тед Линдсей Эворд» (приз выдающемуся хоккеисту по итогу голосования игроков), «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку), «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона). В январе 2017 года Овечкин был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

В нынешнем сезоне 32-летний Овечкин в 82 матчах забросил 49 шайб и сделал 38 передач. За карьеру в НХЛ на счету форварда 607 шайб и 515 результативных передач в 1003 играх.

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 108 (41+67) очков в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги и во второй раз в карьере стал обладателем «Арт Росс Трофи».

Фото: nhl.com

Официально итоги регулярного чемпионата будут подведены после заключительного матча между «Бостоном» и «Флоридой».

Макдэвид стал лучшим бомбардиром «регулярки» второй раз подряд (100 очков в сезоне-2016/17).

Второе место в зачете бомбардиров занял канадский нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру, набравший 102 (34+68) очка. Тройку лучших замкнул российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого 100 (39+61) баллов. В первую пятерку также вошли российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин — 98 (42+56) очков и нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон — 97 (39+58) очков.

108 очков Коннора Макдэвида — это лучший бомбардирский результат в лиге с сезона-2011/12, когда Евгений Малкин набрал 109 баллов.

Макдэвид стал первым игроком с 2001 года, выигравшим бомбардирскую гонку в двух сезонах подряд. Тогда это удалось Яромиру Ягру, в общей сложности бравшему приз четырежды подряд.

Также Макдэвид стал первым игроком после Уэйна Гретцки, кто выигрывал «Арт Росс» дважды подряд в возрасте до 22 лет.