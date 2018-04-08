закрыть
8 апреля 2018, воскресенье, 21:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Варшаве состоялся XI Катынский марш теней

  • 8.04.2018, 21:21
Фото: PAP

Около 400 человек в мундирах польских офицеров прошлись в воскресенье по центру польской столицы.

В Варшаве состоялся XI Катынский марш теней, участники которого таким образом отдают дань памяти полякам, убитым в Катынском лесу. Около 400 человек в мундирах польских офицеров прошлись в воскресенье по центру польской столицы к Памятнику павшим и убитым в Восточной Европе, передает «Радио Польша».

В марше приняли участие несколько десятков групп реконструкции, ассоциаций и частных лиц. Торжественной процессии предшествовала заупокойная месса в Катынском музее.

Фото: PAP

Затем участники марша молча прошлись улицами Варшавы и таким образом почтили память 22 тысяч польских офицеров, убитых НКВД в 1940 году в Катыни и других местах казни в Восточной Европе.

Фото: PAP

популярное за неделю

Мнение

Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина
Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский