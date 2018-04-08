В Варшаве состоялся XI Катынский марш теней 8.04.2018, 21:21

Фото: PAP

Около 400 человек в мундирах польских офицеров прошлись в воскресенье по центру польской столицы.

В Варшаве состоялся XI Катынский марш теней, участники которого таким образом отдают дань памяти полякам, убитым в Катынском лесу. Около 400 человек в мундирах польских офицеров прошлись в воскресенье по центру польской столицы к Памятнику павшим и убитым в Восточной Европе, передает «Радио Польша».

В марше приняли участие несколько десятков групп реконструкции, ассоциаций и частных лиц. Торжественной процессии предшествовала заупокойная месса в Катынском музее.

Фото: PAP

Затем участники марша молча прошлись улицами Варшавы и таким образом почтили память 22 тысяч польских офицеров, убитых НКВД в 1940 году в Катыни и других местах казни в Восточной Европе.