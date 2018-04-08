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Как минчане отмечали Пасху?

  • 8.04.2018, 21:31
ФОто: onliner.by

Фоторепортаж празднования Воскресения Христа.

Наверняка далеко не все белорусы накануне сегодняшнего дня ждали благовеста и под свет паникадил и свечей пели стихиру «Воскресение Твое», а после отправились на крестный ход и заутреню. Но отметить в светском обществе праздник обновления и возрождения жизни — дело святое. Дети отправились на поиски пасхального кролика и спрятанных подарков, взрослые, вооружившись крашеными куриными яйцами и куличами, по традиции поехали к родителям. Вне зависимости от религиозных предпочтений (или их отсутствия) Пасха, безусловно, светлый день. Можете самостоятельно в этом убедиться в фоторепортаже «Онлайнера».


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