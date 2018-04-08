На выборах в Венгрии разрешили проголосовать всем, кто стал в очередь к участкам 8.04.2018, 21:50

Голосование на на парламентских выборах в Венгрии должно было завершиться в 20:00 по минскому времени.

На парламентских выборах в Венгрии в 19 часов (20 часов по Минску) должно было завершиться голосование, но фактически возле участков остаются немалые очереди.

Центральная избирательная комиссия объяснила, что проголосовать должны все, кто успел стать в очередь до 19 часов, сообщает eurointegration.com со ссылкой на Magyar Nemzet.

Такая процедура предусмотрена законом и применялась ранее.

При чем право проголосовать дадут не только тем, кто зашел в середину участка, а и тем, кто стоит на улице и задекларирует, что стал в очередь раньше чем 19:00.