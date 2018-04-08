Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы 1 8.04.2018, 21:59

Фото: klitschko-brothers.com

Легенда мирового бокса продемонстрирует свои способности ударника.

15 апреля Владимир Кличко предcтанет в необычном амплуа, передает telegraf.com.

В рамках концерта закарпатской группы «Rock-H», который состоится в киевском Docker Pub, легенда мирового бокса продемонстрирует свои способности ударника. Владимир сядет за ударную установку и сыграет две композиции группы, которые ему особо понравились.

Именно барабаны являются любимым музыкальным инструментом украинца. В его доме для ударной установки соорудили специальную звукоизолированную комнату, где Кличко может играть, не мешая родным.

Владимир познакомился с творчеством «Rock-H» пару лет назад, а не так давно закарпатская рок-группа даже посетила музей достижений Кличко, где, судя по всему, ребята и договорились о таком необычном эксперименте.