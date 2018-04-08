Как слуцкие повстанцы боролись за независимость 8.04.2018, 22:22

С героическим Слуцким восстанием солидаризировалась вся Беларусь.

14-15 ноября 1920 года в Слуцке прошёл Первый белорусский съезд Случчины, объявивший власть Белорусской Народной Республики в Слуцке и окрестностях и принял решение о подготовке вооруженной борьбы против большевистской оккупации.

Была сформирована армия, уже 26 ноября выступила против советских сил и боролась за независимость Слуцка и БНР в течение месяца. С героическим Слуцким восстанием солидаризировалась вся Беларусь.

В фильме «Белсата» рассказывается о ходе вооруженного восстания, победе и поражении повстанцев, о героях восстания и их дальнейшей судьбе, а также, как в современной Беларуси чтили их память. Съемки проходили на Случчине и Копыльщине.