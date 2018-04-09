Система грохнется под фанфары 9.04.2018, 10:24

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Белорусские VIP-чиновники жуть как хотят что-то делать руками.

Для них физическая работа с материальными активами - это и есть производительный, благородный труд. Все остальное второстепенно и вторично. Поэтому с таким пылом и жаром в Беларуси открыли автозавод «БелДжи». Для властей умение производить свой автомобиль, пусть на 70% состоящий из импортных комплектующих, пусть и нечто близкое к крупноузловой сборке, означает развитие компетенций. Звучит умно и лестно для правителя. Он, как марксист из XX века, тоже ценит материальный hardcore. Вот мы не только заместим значительную часть импорта автомобилей на внутреннем рынке, но и быстро войдем на рынок России. Китайцам что, они свое заработали и отбили уже на этапе строительства. Кредиты были застрахованы госгарантиями. А вот белорусские чиновники сейчас напрягаются и митусятся, делая вид, что нарабатывают компетенции.

Решению этой задачи будет способствовать вовлечение в производственные и творческие процессы талантливой молодежи. Лукашенко встретился с ее представителями, повеселился и, очевидно, пошел выслушивать очередную порцию лапши о том, как белорусские промышленные «корабли» будут бороздить просторы глобальной экономики. Об этом в интервью «Белгазете» говорит руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Мы полностью завалили автотракторный факультет нашего политеха, унизили его профессоров, сделали идиотами декана факультета и всех его замов, когда попросили китайцев построить нам завод. Китайцы умеют только здорово все копировать. В результате имеем «БелДжи», который, скорее, - наш крест, чем легкая слава. Это наше мучение.

Мой друг-инженер, внимательно изучив процесс производства электромобилей Илона Маска, сказал: это же великолепная схема - нужен только электродвигатель и ничего больше, никаких коробок передач. Поэтому, товарищ Свидерский (первый замминистра промышленности Геннадий Свидерский), имейте в виду: через 20 лет коробки передач будут никому не нужны. Не нужны будут ни задние, ни передние мосты. В мире IV промреволюция, а мы на параде демонстрируем как высочайшее достижение унитазы да трактора. Вот такая у нас философия.

В Беларуси была приличная научная школа автомобилестроения. Но ее разметали после развала СССР. А теперь вот обращаются к китайцам, которые только и умеют, что хорошо копировать.

«БелДжи» - это китайско-государственно-партийно-номенклатурный проект. Он устарел еще в момент, когда о нем только начали думать. А номенклатура просто играется, так как больше ничего не умеет. Теперь у нее появилась новая игрушка - машинка-бибипка.

Белорусское правительство любит поддерживать потребителей других государств. Наши продтовары на экспорт в России гораздо дешевле, чем для внутреннего рынка. Министры поддерживают выделение щедрых субсидий производителям машин, оборудования и транспортных средств, чтобы иностранцы имели возможность их купить дешевле, чем белорусы. А вот с деньгами получается наоборот. На внутреннем рынке Минфин и Нацбанк предлагают облигации в валюте под 4%, а на внешних берут под 6-7,5%. Пусть бы талантливая молодежь попыталась расшифровать такую форму патриотизма, когда правительство забирает из карманов своих граждан, чтобы передать ресурсы в карманы иностранцев.

- Лукашенко на встрече с творческой молодежью сказал, что в Беларуси «были потеряны идеалы». А откуда им взяться, если после аспирантуры или магистратуры молодым ученым предлагают работать за $150 в Академии наук и университетах? Какие шаги нужно предпринять, чтобы ребята оставались верны своим научным идеалам?

- Надо создать Фонд науки в размере $50 млн., чтобы можно было выдавать гранты молодым перспективным ученым, у которых светятся глаза. Чтобы найти таких, предлагаю объездить все наши вузы. На это уйдет не более трех месяцев. А когда найдут, их надо, как штучный товар, выращивать и постоянно курировать, оберегать. Мы разработаем тест, по которому можно будет определить - годится молодой человек для управленческой элиты или нет. В нем будут вопросы по регулированию цен, инфляции, девальвации, о внешних долгах, коммерческом и мистическом смыслах «БелДжи», «Камволя», БПХО или «Гомсельмаша».

Вся беда в том, что, к сожалению, сегодня Беларуси не нужны молодые талантливые люди. А что касается «БелДжи», то, по моему мнению, - это финишный проект номенклатурной системы.

- То есть закончится V пятилетка, «БелДжи» грохнется, а вместе с ним и вся система Госплан/Госснаб?

- Да. Причем грохнется под фанфары.