Сергей Долидович объявил о завершении карьеры
- 9.04.2018, 7:33
О решении спортсмен сообщил по окончании марафона в Ханты-Мансийске.
Известный белорусский лыжник, участник семи Олимпиад и человек года-2017 по версии «Прессбола» Сергей Долидович объявил о завершении карьеры. О решении атлет сообщил по окончании марафона в Ханты-Мансийске в своем «Фейсбуке».
Еще одна гонка закончена — приехал четвертым! Первая пятерка марафона в Ханты-Мансийске:
1. Александр Большунов
2. Рауль Шакирзянов
3. Александр Легков
4. Сергей Долидович
5. Евгений Дементьев
«Точнее, профессиональная карьера окончена! Приятно закончить в такой компании сильных спортсменов! Эмоций пока нет, но накатят потом, думаю. Потоком хлынут. Надеюсь, справлюсь с этим давлением!
Всем спасибо за поддержку, реально чувствовал ее! Все!!!» — написал Долидович.