Сергей Долидович объявил о завершении карьеры 9.04.2018, 7:33

О решении спортсмен сообщил по окончании марафона в Ханты-Мансийске.

Известный белорусский лыжник, участник семи Олимпиад и человек года-2017 по версии «Прессбола» Сергей Долидович объявил о завершении карьеры. О решении атлет сообщил по окончании марафона в Ханты-Мансийске в своем «Фейсбуке».

Еще одна гонка закончена — приехал четвертым! Первая пятерка марафона в Ханты-Мансийске:

1. Александр Большунов

2. Рауль Шакирзянов

3. Александр Легков

4. Сергей Долидович

5. Евгений Дементьев

«Точнее, профессиональная карьера окончена! Приятно закончить в такой компании сильных спортсменов! Эмоций пока нет, но накатят потом, думаю. Потоком хлынут. Надеюсь, справлюсь с этим давлением!

Всем спасибо за поддержку, реально чувствовал ее! Все!!!» — написал Долидович.