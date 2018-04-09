Нанесен ракетный удар по авиабазе сил Асада в Сирии 9.04.2018, 7:37

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Ракеты пролетели над территорией Ливана со стороны Средиземного моря.

В ночь на понедельник, 9 апреля, сирийская авиабаза Т-4 ("Тайфур", она же "Тийяс"), расположенная в провинции Хомс, подверглась ракетной атаке, передает сирийское государственное агентство SANA (перевод – newsru.co.il).

Причинен значительный ущерб. Есть погибшие и раненые.

Дамаск заявляет, что атака могла быть осуществлена американскими военными.

Однако в Пентагоне заявили, что американские военные не осуществляли 8-9 апреля ракетных ударов по целям в Сирии.

По сведениям ливанского телеканала "Аль-Маядин", ассоциированного с "Хизбаллой", ракеты пролетели над территорией Ливана со стороны Средиземного моря.

Предполагалось, что ракетный удар по авиабазе Т-4 стал ответом на сообщения о (химической атаке в Думе) (Восточная Гута), в результате которой погибло множество мирных граждан.

Информация уточняется.

Напомним, что 10 февраля 2018 года авиабаза Т-4 была атакована израильскими ВВС в ответ на провокацию на границе и обстрел самолетов ВВС ЦАХАЛа.

Удар по этой авиабазе 9 апреля 2018 года ЦАХАЛ не комментирует.

Военная авиабаза Т-4 многократно использовалась для базирования самолетов, осуществлявших атаки на оппозиционные силы во время гражданской войны в Сирии (2011-2018). Там базируются сирийские военные самолеты МиГ-25, Су-24 и Су-22, российского производства. На территории этой базы дислоцируются военнослужащие иранского "Корпуса стражей Исламской революции".

4 апреля 2017 года в результате авиаудара и последующего химического заражения местности в Хан Шейхуне, в провинции Идлиб, погибли около 90 человек (в их числе до 30 детей), примерно 560 были госпитализированы с отравлениями, ранениями и травмами. США возложили ответственность за эту химическую атаку на режим Асада. В ночь на 7 апреля 2017 года эсминцы ВМС США Ross и Porter выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе "Шайрат", расположенной примерно в 30 км от города Хомс. Авиабаза "Шайрат" была выбрана в качестве объекта ракетной атаки, поскольку именно ее сирийская авиация использует для вылетов на боевые операции в провинции Идлиб. По оценке министерства обороны США, тогда 58 из 59 крылатых ракет поразили намеченные цели. При этом два высокопоставленных представителя военного командования заявляли CNN, что в результате ракетного удара были ликвидированы около 20 самолетов сирийских ВВС. Позже министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в результате американского ракетного удара по авиабазе Шайрат были уничтожены 20% самолетов, которые использовали сирийские ВВС. Была также приведена оценка минобороны США, согласно которой ракетный удар также причинил значительный ущерб средствам ПВО, системе топливного обеспечения авиабазы и складам боеприпасов. Минобороны США подчеркивало, что ракетный удар был ответом на применение химического оружия против мирных граждан и что власти Сирии впредь будут осмотрительней с принятием решений о подобных атаках.