«Свободу народу!»: год назад жители Бобруйска вышли на митинг 9.04.2018, 7:46

Более 100 человек сказали тогда властям: «Зажрались!».

9 апреля 2017 года более сотни бобруйчан вышли на митинг под лозунгами «Свободу народу!», «Бобры не рабы!», «Нет декрету №3!», «Остановить обнищание народа!».

Акция началась в 12:00 перед входом на стадион фабрики «Славянка».

Заявку на разрешенный властями митинг подала руководитель бобруйского объединения Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Галина Смирнова.

Сайт Charter97.orgпредлагает вспомнить, как это было.