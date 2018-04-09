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«Свободу народу!»: год назад жители Бобруйска вышли на митинг

  • 9.04.2018, 7:46

Более 100 человек сказали тогда властям: «Зажрались!».

9 апреля 2017 года более сотни бобруйчан вышли на митинг под лозунгами «Свободу народу!», «Бобры не рабы!», «Нет декрету №3!», «Остановить обнищание народа!».

Акция началась в 12:00 перед входом на стадион фабрики «Славянка».

Заявку на разрешенный властями митинг подала руководитель бобруйского объединения Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Галина Смирнова.

Сайт Charter97.orgпредлагает вспомнить, как это было.

ФОТО: BELSAT.EU

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