«Свободу народу!»: год назад жители Бобруйска вышли на митинг
- 9.04.2018, 7:46
Более 100 человек сказали тогда властям: «Зажрались!».
9 апреля 2017 года более сотни бобруйчан вышли на митинг под лозунгами «Свободу народу!», «Бобры не рабы!», «Нет декрету №3!», «Остановить обнищание народа!».
Акция началась в 12:00 перед входом на стадион фабрики «Славянка».
Заявку на разрешенный властями митинг подала руководитель бобруйского объединения Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Галина Смирнова.
Сайт Charter97.orgпредлагает вспомнить, как это было.