Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников

9.04.2018, 8:14

Фото: EPA

Это право законно в отличие от власти, которая незаконна.

Кто виноват?

- Да, пожалуй, все мы, в разной степени.

Что делать?

- Поверить, что вместе мы сможем изменить свою страну и станем свободной Беларусью. Поверить, что нас много и что наша солидарность способна на многое. Не сомневаться, что мы имеем право менять эту власть. Это право законно в отличие от власти, которая незаконна.

А дальше – выбираем, что кому подходит.

- Не позволят нарушать свои права, любые. Противостоять всем незаконным действиям официальных органов: от принудительной подписки, принудительного участия в официальных мероприятиях до незаконных преследований. Организовывать протесты: на рабочем месте, в районе, городе, области, по всей стране. Нас много, помните! Наша солидарность – самое сильное орудие против произвола властей.

- Вступать в независимые профсоюзы или создавать их. Продолжающееся снижение уровня жизни, отсутствие надежной социальной защиты требует от трудящихся более активной борьбы за свои права, включая забастовки в разных формах.

- Участвовать в акциях протеста, организуемых оппозицией для защиты своих прав, своих детей и своей жизни. Мирный протест является законным, а его подавление – незаконным.

- Не участвовать ни в каких выборах и референдумах по правилам режима и под руководством Ермошиной. Не участвовать ни в каких избиркомах, где принуждают фальсифицировать результаты голосований. Фальсификация – это преступление, которое не имеет срока давности, а бойкот “выборов” и “референдумов” – законное средство борьбы с фальсификациями.

- Не подписываться на государственные газеты и не читать их. Не смотреть государственное телевидение и российские каналы, особенно их новостные и “аналитические” передачи. Это наносит непоправимый вред вашему здоровью.

- Читать и распространять независимую прессу. Распространять публикации независимых интернет-источников, которым вы доверяете. Можно распечатывать, если есть такая возможность, и раздавать друзьям и знакомым. Можно копировать статьи и рассылать, помогут даже просто ссылки, отправленные как можно большему числу людей. Мы вообще можем создать свое независимое информационное пространство, полностью убрав из него государственную пропаганду и ее лживых представителей.

- Ограничить или вообще перестать комментировать каждый “чих” диктатора, особенно в социальных сетях. Он и его камарилья настолько понятны и предсказуемы в своей жажде власти и страхе ее потерять, что не стоит тратить время на их обсуждение. Чрезмерное присутствие диктатора и его семьи в информационном пространстве влияет на психику здорового человека. Можно вообще объявлять дни без Лукашенко в интернете, что само по себе прибавит в жизни позитива.

- Не верить лже-политикам и лже-активистам. Как их распознать? Очень просто. Вот только несколько признаков:

- неизменно зовут на местные и парламентские выборы и референдумы и участвуют в них под дудку Лукашенко-Ермошиной.

- выступают против санкций в отношении Лукашенко и его режима

- выступают против уличных протестов

- призывают к отказу от борьбы с режимом, т.е. от борьбы за свободу, и даже критики диктатуры под предлогом защиты независимости Беларуси. Лукашенко уже сдал Беларусь России, в том числе в военном плане, и именно его режим является главной угрозой нашей независимости.

- стремяться отбелить режим внутри страны и за границей.

- Не полагаться только на существующие правозащитные организации. Самим создавать “позорные списки” всех нарушителей закона: милиционеров, омоновцев, судей, лжесвидетелей, фальсификаторов выборов. Вывешивать их в интернете, но только позаботясь о своей безопасности и проверив все данные.

- Почитать книги Джина Шарпа о ненасильственном сопротивлении и его формах (вот здесь, например, его знаменитые 198 методов ненасильственной абсолютно законной борьбы). Попытаться найти брошюры о ненасильственном сопротивлении, которые издавал “Зубр”

- Знать и быть уверенным, что право на мирные демонстрации, свобода слова, свобода информации, свобода митингов и собраний, шествий не только законны, но и гарантированы Конституцией.

- Поддерживать тех, кто имеет мужество выходить на протесты, жертвуя собой ради нас всех.

- Поддерживать всех, кто несправедливо оказался за решеткой, борясь за наши права.

- Помогать деньгами (кто может) участникам белорусского сопротивления. Но только сопротивления, а не подтанцовки.

- Предавать гласности все факты беззакония, произвола властей и беспредела.

Все это нужно делать на основе нашего языка, истории и культуры, постоянного расширения сферы их влияния. Не забывать о нашем флаге и “Пагоне”.

Наша солидарность должна обрести новые качества, стать солидарностью сопротивления и защиты независимости.

Мы должны добиться проведения честных выборов под международным контролем, после чего и возобновится прерванное развитие Беларуси.

Героями не рождаются. Героев делает история. Героями народ называет тех, кто борется за самое дорогое для себя и своей страны – Свободу!

Жыве Беларусь!

Андрей Санников, координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь”, специально для Charter97.org