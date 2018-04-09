На заседании ФИДЕ в Минске потребовали немедленной отставки президента 9.04.2018, 8:00

Кирсан Илюмжинов

В организации ссылаются на финансовые трудности из-за того, что Илюмжинов находится под санкциями США.

ФИДЕ потребовал немедленной отставки действующего президента Кирсана Илюмжинова. Об этом говорится на сайте организации. Вопрос о досрочном сложении полномочий действующего президента ФИДЕ был поднят на заседании президентского совета организации, которое прошло 7-8 апреля в Минске. За досрочную отставку Илюмжинова проголосовали 14 человек, один — против, воздержавшихся не было, сообщает РБК.

Причиной стало нахождение Илюмжинова в санкционном списке США, из-за чего организация стала испытывать финансовые трудности. Выступавший на заседании финансовый директор ФИДЕ Адриан Сигель предупредил, что 30 апреля имеющиеся счета ФИДЕ будут закрыты, а другие банки «как в Швейцарии, так и за ее пределами» отказываются сотрудничать с организацией, пока она не сменит своего главу.

«ФИДЕ сталкивается с серьезными трудностями при исполнении финансовых обязательств перед шахматной семьей. Это плохо отражается на нашей репутации и подрывает доверие. В интересах организации вы должны немедленно уйти в отставку», — говорится в обращении к Илюмжинову от имени членов совета ФИДЕ.

Также совет ФИДЕ решил закрыть московский офис, следует из сообщения.

Минфин США ввел санкции против Илюмжинова в 2015 году. Тогда Вашингтон применил ограничительные меры в отношении четырех физлиц и шести компаний за поддержку режима Башара Асада и помощь в осуществлении нефтяных сделок между сирийским правительством и группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

Сам Илюмжинов в марте 2017 года заявлял, что покинет свой пост только в том случае, если кто-то докажет, что он является «препятствием» для организации из-за санкций США. «Я обращался в ФБР, ЦРУ. Я готов пройти полиграф. Если вы докажете, что я нарушил какие-то американские законы, я готов нести ответственность. Если нет, то давайте извиняйтесь», — говорил он.

13 февраля Расчетный банк Международной шахматной федерации, швейцарский UBS, предупредил, что собирается закрыть счета организации из-за санкций в отношении Илюмжинова. При этом казначей Адриан Сигель заявлял, что столкновение шахматной организации с трудностями лишь «вопрос времени». На следующий день Илюмжинов опроверг информацию о закрытии счетов.