Ученые: У белых китов существуют традиции и память рода 9.04.2018, 8:07

Белухи понимают, что такое кровное родство и ценят семейные связи.

Международная группа ученых обнаружила, что сообщества белух имеют особую китовую культуру. Белые киты, которые обитают в арктических и субарктических водах, возвращаются в одни и те же места летом и зимой, хотя производят молодняк за тысячи километров от холодных морей. Такое поведение передается от поколения к поколению, от матери к малышу, сообщает «Вокруг света».

Под культурой морские биологи понимают существование устойчивых образцов группы или сообщества, способность учиться у других членов группы, запоминать знания/поведение, а также их передавать младшим.

«Способность учиться и передавать знания увеличивает выживаемость рода», — говорит автор исследования О’Корри-Кроу.

Ученых особенно интересовало, возвращались ли киты инстинктивно туда, где родились, или такое поведение было унаследовано.

Команда проанализировала генетические образцы более 1600 белых китов, обитавших у берегов Аляски, в Беринговом и Охотском морях. В течение 30 лет (с 1978 по 2010 год) океанологи следили за белухами, связанными кровным родством.

По словам исследователей, белухи продемонстрировали высокий уровень унаследованного поведения — ключевого компонента культуры.

Кровно связанные особи совершали долгий и трудный переход в одни и те же прибрежные районы год за годом, из поколения в поколение. Сильная потребность в опытном проводнике, способном вести семью через покрытые льдом моря, часто в полной темноте, заставила белых китов создавать пожизненные связи, основанные на кровном родстве. Детеныши белуги остаются с матерями больше одного года.