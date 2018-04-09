Компания Дерипаски предупредила о риске дефолта из-за санкций США 1 9.04.2018, 8:17

Олег Дерипаска

После этого сообщения акции компании упали на 41%.

Компания UC Rusal Олега Дерипаски разместила на Гонконгской фондовой бирже сообщение, из которого следует, что компания может объявить технический дефолт из-за введенных против нее санкций. После этого сообщения акции компании упали на 41%, сообщает Reuters.

«Компания оценивает, что санкции OFAC (Управления по контролю над иностранными активами Минфина США) могут привести к техническим дефолтам в связи с определенными кредитными обязательствами группы, и в настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких технических дефолтов на ее финансовое положение. В настоящее время компания поддерживает все кредитные и финансовые обязательства (включая обязательства по погашению долга). Компания намеревается продолжить выполнение своих обязательств в соответствии с правовыми и нормативными требованиями», — говорится в сообщении.