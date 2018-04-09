Несмотря на запрет, Сергей Луканин проповедовал в Парке Горького 9.04.2018, 8:19

В своей проповеди активист рассказал об избавлении от рабства.

Несмотря на запрет со стороны Мингорисполкома белорусский юрист и проповедник Сергей Луканин 8 апреля проповедовал у памятника Максиму Горькому в парке имени российского писателя, сообщает krynica.info.

В своей проповеди Сергей Луканин рассказал о предыстории праздника Пасхи и исходе евреев из рабства в Египте во главе с Моисеем, а затем и о пришествии Сына Божия Иисуса Христа в мир, чтобы освободить людей от рабства греха и послужить всем, кто страдал.

«Но весь мир сейчас живет так, будто Иисус Христос не умер за нас. Но это не так. Его святая кровь пролилась. Иисус Христос является истинной Пасхой», — отметил Сергей Луканин.

Чтобы рабство греха больше не господствовало над нами, он призвал всех признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, попросить у Него прощения за свои грехи. «И я верю, что в тот самый момент ваша жизнь изменится», — отметил проповедник.

Также Сергей Луканин призвал людей подходить, чтобы он мог помолиться за них.

Проповедь прошла почти без эксцессов. Только один человек со словами «Чё орешь?» подошел к Сергею Луканину и пытался убедить его в бессмысленности происходящего, а также призвал «не политизировать». Но его отвели в сторону другие люди.