В Гродно и четырех областях зафиксированы температурные рекорды 9.04.2018, 8:31

Третий раз за последние пять дней в Беларуси наблюдаются небывалые температуры.

8 апреля обновились максимумы дня в Гродно и населенных пунктах четырех областей: Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской, сообщает tut.by.

В Гродно воздух прогрелся до +20,3 градуса, что на 0,8 градуса выше рекорда, зафиксированного в 2005 году. Новые максимумы зарегистрированы в Ошмянах — 19,2 (17,5 в 2016 году), Лиде — 20,2 (19,2 в 2005-м), Волковыске — 20,9 (20,6 в 2005-м).

Рекорды отмечены в Высоком — 22,1 (20,9 в 2005-м), Барановичах — 19,6 (18,9 в 2014-м), Воложине — 18,8 (17,6 в 2001-м), Марьиной Горке — 18,5 (18 в 2005-м).

Максимум дня обновился в самой северной точке страны — Езерище (16,4 градуса против 16 в 2001 году). В Лепеле побит рекорд 57-летней давности (17,1 против 17 градусов 8 апреля 1961 года). Переписаны максимумы на метеостанции в Березинском заповеднике — 17,8 (17,5 в 1984 году), Полоцке — 18,2 (18,1 в 2016-м), Лынтупах — 18,5 (17,4 в 2001-м).

Теплее всего было в Бресте — 22,2 градуса, но там рекорд устоял (23 градуса в 1986 году).

Абсолютный максимум дня был зафиксирован 8 апреля 1986 года в Лельчицах — 23,9 градуса выше нуля.

9 апреля в юго-западных районах ожидается до 24 градусов, в Минске — 19−21 при рекорде дня 19,3 (в 2001 году).

Новые температурные рекорды фиксировались 4 и 5 апреля.