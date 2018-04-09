«Профессия» Ивана Васильевича: сельчанин получил $26 за месяц 9 9.04.2018, 8:57

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История животновода из Могилевской области вскрыла «обратную сторону» АПК.

За 27 февральских рабочих дней животновод сельхозпредприятия «Лудчицы» Иван Исаев получил всего 52 рубля, а его сын Василий – 26 рублей за 16 дней. В бухгалтерии сельхозпредприятия объяснили: «Зарплата небольшая, так как не выполнен показатель по привесу».

Увидев расчетные листки, супруга Ивана Валентина Евгеньевна позвонила на «горячую линию» газеты «Беларускі Час» и заявила: «А какой привес, если животных кормят всего один раз в день, чтобы не сдохли с голоду?»

На сигнал о помощи в Быховский район Могилевской области отправилась корреспондент издания.

Непросто, но возможно

ОАО «Быховрайагропромтехснаб», в который входит сельскохозяйственный производственный филиал «Лудчицы», кроме производства молока и мяса, занимается выращиванием зерна и картофеля. Судя по экономическим показателям, в последние 1,5 года дела тут идут неважно – хозяйство медленно угасает. За первые 2 месяца 2018 года средний объем удоев молока на одну корову сократился на 59 кг относительно прошлогоднего показателя за аналогичный период, а среднесуточные привесы крупного рогатого скота снизились до «рекордной» отметки – «-98» граммов.

– Конечно, в таких условиях заработать непросто, но возможно, – уверяет заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Быховского райисполкома Николай Пугачев. – Из 8 животноводов молочно-товарной фермы только двое, отец и сын Исаевы, не достигли установленной нормы по привесу: вместо 5 тонн по всему поголовью – 2,5, то есть в 2 раза меньше. Остальные сработали прибыльно. Есть и передовик Гронский, который умудрился перевыполнить норму в 1,5 раза.

На ферме подтвердили: «Задания посильные. Рассчитываются они согласно нынешней экономической обстановке с учетом численности поголовья скота и сбалансированности рациона питания».

«Пряник» для животноводов

Главный зоотехник Светлана Шурханова в ответе за технологию кормления. Она пояснила, что коровы едят дважды в сутки. Скоту в основном выдаются сенаж и силос, необходимые концентраты и комбикорм достаются только дойному стаду.

– Дело в том, что животноводы на сдельщине, поэтому зарплата является основным «взысканием» за недобросовестный труд, – поясняет председатель Быховского районного объединения профсоюзов Наталья Приборец. – Руководство полагается на самосознание и ответственность работников: если хочешь денег, то будешь заботиться о коровах – вовремя кормить и убирать стойла. Но вышло, к сожалению, по-другому. Я лично несколько раз была свидетелем того, что Исаевых не было на рабочем месте. Их претензии безосновательны – зарплату ведь не платят только за пребывание в коровнике.

По словам начальника планово-экономического отдела райисполкома Ивана Байбакова, в позапрошлом месяце была аналогичная ситуация.

– Работники «Лудчиц» пожаловались на маленькую сумму в «расчетниках», и им доплатили до минимальной, – говорит Байбаков. – И ведь снова не по заслугам, потому как они и тогда не выполнили норму. Теперь же у них появился «пряник» – мол, позвоню на «горячую линию» и получу свои 305 рублей при любых обстоятельствах. Увы, на сей раз не выйдет.

Своя правда

Однако Иван Исаев убежден: и с ним, и с его сыном поступили несправедливо.

– Мы честно отработали! – заявляет Иван Васильевич. – Сын был в отпуске, а я две недели один даглядаў 140 коров. В соседнем сарае двое работников за 60 коровами смотрели, и у них зарплата в 5 (!) раз больше. А откуда браться привесам?! Няма ни муки, ни плюшки.

– Что за плюшка? – спрашиваем.

– Плющеное зерно.

– Странно, а зоотехник сказала, что корм у коров сбалансированный…

– Они вам и не то наговорят! А рассказали о том, что сарай наш две недели трактор не убирал, потому что горы навоза подпирали ворота снаружи? А то, что коровы на бетонном полу без подстилки лежат? А то, что кран в поильнике неисправен, и бедные животные стоят в воде?

У заведующей фермой Татьяны Швецовой своя правда:

– Основная беда – в жалости. Штат раздут, не надо нам столько животноводов. С одним сараем может справиться и один человек: хоть и потратит больше времени, зато зарплату получит нормальную. Труд сейчас механизированный: кормораздатчики, поилки, уборка сараев трактором. За 2 часа всю работу сделают и маются от безделья. На самом деле у нас неважная организация труда, дисциплина хромает. Хотя у меня к Василию Исаеву претензий нет – он хороший работник.

На наш вопрос, так почему же норма все-таки не выполнена, животноводы пожали плечами: «Сами не понимаем… Трудились, как всегда».

Как пояснила главный правовой инспектор труда Могилевского областного объединения профсоюзов Инна Чеботаревская, которая вместе с журналистом посетила СПФ «Лудчицы», в соответствии с Трудовым кодексом зарплата начисляется за фактически выполненную работу по установленным действующим расценкам нанимателя, а доплата до «минималки» как специальная гарантия для добросовестных работников производится по факту выполнения задания. Если норма труда не выполнена, то и доплата животноводам Исаевым по законодательству не положена.