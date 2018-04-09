Госдеп: США без колебаний накажут государства, организации и людей, нарушивших санкции против России 6 9.04.2018, 9:07

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Давление на Кремль будет продолжаться.

Власти США без колебаний примут карательные меры в отношении стран, людей и организаций, которые нарушат действующий в отношении России санкционный режим, введенный на основании закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье заявил представитель американского Госдепартамента.

"Мы полностью выполняем CAATSA, как и предписал Конгресс, и мы без колебаний введем санкции против любой страны или лица, которые нарушат этот закон", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, каким образом собирается Вашингтон намерен в дальнейшем оказывать давление на Москву.

В настоящее время американские чиновники пытаются отговорить Турцию и Индию от покупки зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" у РФ, однако в Анкаре неоднократно подчеркивали, что эта сделка точно состоится.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". В черные списки также попали глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.