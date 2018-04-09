Сколько бюджетных денег потратят на поиски «тунеядцев»? 18 9.04.2018, 9:16

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Ни экономических, ни социальных выгод от нового декрета государство не получит.

В правительстве еще решают, как будет работать декрет о содействии занятости населения. Но Совмин уже дал определение занятым и не занятым в экономике белорусам. Также стало известно, что «тунеядцам» придется по полному тарифу платить за ЖКУ и за пользование жилыми помещениями, пишет «Завтра твоей страны».

Как отметил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, цель декрета — не пополнение доходов бюджета, а содействие занятости.

Эксперты отмечают, что новая версия документа не создает условий для пополнения бюджета за счет неработающих граждан и, как и декрет о предупреждении социального иждивенчества, возникла без какого-либо экономического обоснования.

— Цель разработчиков и идейных вдохновителей указа о тунеядцах идеологическая: разделить граждан на «хороших» − тех, кто работает, и «тунеядцев» − тех, кто не работает. Так как перед властями стоит, в том числе задача реализовать поручение президента, то за ценой никто не постоит, − убежден руководитель проекта «Кошт урада», экономист Владимир Ковалкин.

Реализуя декрет №3, власти разослали 440 тысяч писем с требованием заплатить «тунеядский» сбор. В итоге заплатили его только 62,7 тысячи граждан, общей суммой 18,6 миллионов рублей. Позже вернули 6 миллионов рублей, заплаченных 19 тысячами граждан.

В теории государство могло заработать на сборах около 144 миллионов рублей. Но на практике оказалось в минусе.

— Исходя из прикидок, сколько денег собрали в прошлый раз, и сколько их потратили на огромную пропагандистскую кампанию через СМИ, на совещания чиновников, рабочее время налоговых инспекторов, видно, что затраты гораздо превосходят полученный эффект, — подчеркивает экономист.

Вторая попытка «стимулировать» людей работать, приведет к большим расходам на администрирование нежели выхлопа, на которое рассчитывает правительство, отмечает директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова. Кроме создания и деятельности комиссий, будет проводиться большая работа по информированию, содействию трудоустройству, контролю, рассмотрению спорных вопросов, придется оплачивать работу бухгалтеров ЖЭКов, участковых милиционеров, создание и поддержание банка данных незанятых в экономике.

— Документ достаточно спорный, может принести много дополнительных трудностей. Придется решать немало вопросов, первый из которых – как оплачивать ЖКУ, когда на одной площади проживают «тунеядцы» и нетунеядцы, − приводит пример эксперт.

При разработке декрета №1 вряд ли кто-либо делал его экономическое обоснование. Выгоден ли он обществу с точки зрения экономической эффективности, можно только предполагать, отмечает Владимир Ковалкин. Но очевидно, что денег будет сэкономлено гораздо меньше, чем потрачено ресурсов на работу по выявлению незанятых граждан и работе с ними.

— Мы снова увидим аналоги партсобраний советского периода, когда чиновники вдесятером будут заседать для того, чтобы разобрать дело одного несчастного гражданина ради 100-150 рублей в год, − прогнозирует эксперт.

Минтруда прогнозирует, что под действие декрета № 1 могут попасть около 250 тысяч белорусов. Власти обещают подходить к решению их проблем «индивидуально». Это означает, что комиссиям предстоит провести огромную работу. Формировать списки тех, кто должен будет оплачивать услуги ЖКХ по их полной стоимости, информировать их, разбирать заявления и спорные вопросы, принимать решения об освобождении от обязанности платить за услуги по полным тарифам — на администрирование деньги будут идти из бюджета страны.

Если на одного тунеядца комиссия хотя бы из 3 человек потратит полчаса, то получится 375 000 человеко-часов, а приняв час работы госслужащего за 6 рублей (если у него зарплата пятьсот долларов), получаем 2 250 000 рублей (больше миллиона долларов!) затрат денег налогоплательщиков только на заседания комиссий, подсчитала Наталья Рябова.

Впрочем, в документах говорится, что члены комиссий (кроме секретаря) выполняют эти функции на общественных началах, но время – все равно деньги, ведь в этот момент они не выполняют свои непосредственные обязанности.

Не исключено, что местные бюджеты понесут и косвенные убытки.

− Вертикали дали понять, что поручение нужно выполнять, несмотря ни на что. Так как наказание за отсутствие работы может нести не конкретный человек, а вся семья, встает вопрос, насколько это несправедливо. И будет неудивительно, если появятся принципиальные неплательщики коммунальных услуг, как сейчас это происходит с техосмотром, − отмечает Наталья Рябова.

Эксперт отмечает: финансовый вопрос для попавших под декрет белорусов будет стоять не так остро, как это было во время действия первого документа, когда нужно было сразу уплатить большую сумму, и резкого напряжения в обществе новый декрет не вызовет. Но постепенно подобные действия могут привести к нарастающему возмущению населения.